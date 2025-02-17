الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يبدي استياءه من تدني مستوى النظافة في بلقاس

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية ببلقاس، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم شوارع مدينة بلقاس، شملت شوارع ابو رجيلة والمشيوخ، ووسط المدينة، للوقوف على مستوى النظافة بالمدينة، وأبدى استياءه لسوء حالة النظافة، ووجود قمامة ملقاة بنهر الشارع.

 

تحرير مخالفات لجميع المحال بشارع ابو رجيلة

وكلف محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة بلقاس، بتحرير مخالفات لجميع المحال بشارع ابو رجيلة، والتي تقوم بالقاء مخلفات القمامة بنهر الشارع، والتنبيه عليهم بعدم تكرارها، ومضاعفة العقوبة في حالة التكرار، حرصا على نظافة الشارع، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، كما وجه بسرعة توزيع عمال شركة النظافة الجديدة على المناطق بالمدينة لرفع مستوى النظافة فيها.

عناصر تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، هو مستوى النظافة العامة

وكان محافظ الدقهلية، قد أكد مرارًا أن أول عناصر تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، هو مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين والحفاظ على المظهر الحضاري، إلى جانب باقي عناصر تقييم الأداء، وأنه يقوم يوميا بصفة شخصية بالمرور المفاجئ، على مختلف المراكز والمدن والقرى، للتأكد بنفسه من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها النظافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المقدمة للمواطنين رؤساء المراكز والمدن والأحياء رؤساء المراكز والمدن رئيس مركز ومدينة بلقاس شركة النظافة رئيس مركز ومدينة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مستوى الخدمات المقدمة

مواد متعلقة

دعاوى جنائية ضد رئيس الأرجنتين لتسببه فى انهيار عملة بلاده

كامل الوزير: تشكيل لجنة تضم ممثلي التنمية الصناعية والبيئة لمعاينة المدفن الصحي بالعاشر من رمضان

مظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين أمام الكنيست رفضا لاستئناف العدوان على غزة

محافظ الدقهلية: إطلاق منصة إلكترونية للتقديم على ملتقى التوظيف

الأكثر قراءة

لأول مرة، بقرار جمهوري تعيين نائبا لرئيس جهاز الإحصاء

البحوث الفلكية تكشف أول أيام رمضان 2025

تعرف على أبرز 5 ضحايا لبرنامج مقالب رامز جلال الجديد

لوحة توربينات سد النهضة تكشف نوايا إثيوبيا الزائفة، وخبير: أديس أبابا تتعمد تقليل التدفق

صفحة "سفاح المعمورة" تثير الاستغراب بمنشورات دينية وحكم ومواعظ وشهادات تقدير (صور)

السيسي لرئيس أباتشي الأمريكية: نقدر حجم أنشطة واستثمارات الشركة في مصر

دوري أبطال آسيا، تعادل سلبي بين الشرطة العراقي والعين في الشوط الأول

بيسيرو يحسم موقفه من رحيل زيزو عن الزمالك

منوعات

المزيد

زوجان برازيليان يدخلان موسوعة "جينيس" بـ أطول فترة زواج

حصيلة صادمة لضحايا القاتل الصامت بالأردن

ثعلب يعطل نظام الأذان في أحد المساجد بتركيا

لحظة اغتيال إمام جامع في جنوب أفريقيا بعد إشرافه على زواج المثليين بالمسجد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

أحدث أسعار القصدير اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

احتياطات الذهب في الدول العربية حتى 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البطيخ في المنام وعلاقته بالثروة والصحة والسعادة

هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

أهل غزة منهم، علي جمعة يكشف الفئات الأكثر استحقاقًا للصدقة

المزيد
الجريدة الرسمية