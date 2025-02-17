يعاني وضعا سريريا معقدا، الفاتيكان تكشف تطورات الحالة الصحية للبابا فرانسيس

كشفت الفاتيكان اليوم، تفاصيل الحالة الصحية، البابا فرانسيس، بعد دخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج الجمعة الماضية.

بابا الفاتيكان يعانى وضعا صحيا معقدا

وقال الفاتيكان: أن البابا فرانسيس، يعاني "وضعا سريريا معقدا"، ما يستدعي تمديد فترة بقائه في المستشفى.

وأوضح هذا التقرير حول الوضع الصحي لـ بابا الفاتيكان (88 عاما) بأن "نتائج الفحوص التي أجريت في الأيام الأخيرة واليوم أظهرت وجود عدوى متعددة الميكروبات في أدت إلى تعديل إضافي للعلاج".

ولم يحدد الفاتيكان موعد خروج البابا فرانسيس من المستشفى، إلا أنه أعلن الاثنين، أن بقاءه يعني إلغاء مواعيده الأربعاء.

وأعلن مدير الجهاز الإعلامي في الكرسي الرسولي ماتيو بروني، فى وقت سابق اليوم، أن البابا فرانسيس "أمضى ليلة هادئة" وكان "في حالة معنوية جيدة".

معاناة بابا الفاتيكان من التهاب متواصل بالشعب الهوائية

ودخل بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس الجمعة الماضية، مستشفى جيميلي في روما لتلقي العلاج من "التهاب متواصل في الشعب الهوائية".

ويعاني البابا فرانسيس، الذي استأصل الجراحون جزءا من رئته اليمنى عندما كان شابا، من صعوبات في التنفس منذ أكثر من أسبوع واضطر للطلب من مساعديه عدة مرات قراءة خطاباته بصوت عالٍ نيابة عنه.

وفي ديسمبر 2023، اضطر إلى إلغاء زيارة إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب28) أيضا بسبب التهاب في الشعب الهوائية.

وعانى في السنوات الأخيرة من آلام في الركبة والورك إضافة إلى التهاب القولون.

وهو يتنقل منذ العام 2022 على كرسي متحرك بسبب آلام متواصلة في الركبة ويتكئ على عصا في المرات القليلة التي يقف فيها.

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