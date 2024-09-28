السبت 28 سبتمبر 2024
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ضحايا الاعتداءات الجنسية في بلجيكا يطالبون البابا فرنسيس برد اعتبارهم

بابا الفاتيكان، فيتو
بابا الفاتيكان، فيتو

وعد بابا الفاتيكان فرنسيس بتقديم كل أشكال المساعدة لضحايا الاعتداءات الجنسية من رجال الدين في بلجيكا، وردّ اعتبارهم.

فضيحة الاعتداء على زيارة فرنسيس إلى بلجيكا

وهيمنت فضيحة الاعتداء على زيارة فرنسيس إلى بلجيكا، حيث انتقد الملك فيليب ورئيس الوزراء ألكسندر دي كرو إرث الكنيسة الكاثوليكية المروع المتمثل في الاغتصاب والتحرش بالأطفال من قبل الكهنة وتسترها على الجرائم على مدى عقود من الزمان.


و التقى البابا فرنسيس لأكثر من ساعتين مساء أمس الجمعة 17 ناجيا يسعون للحصول على تعويضات من الكنيسة. وقالوا إنهم أعطوا فرنسيس شهرا واحدا لدراسة مطالبهم - وهو المطلب الذي قال الفاتيكان إن فرنسيس كان يدرسه.

وقال أحد الناجين كوين فان سوميري: "هناك الكثير من الضحايا. هناك أيضا العديد من الضحايا الذين ما زالوا مفلسين تماما. لقد كنت محظوظا أيضا بالحصول على دبلومة وبناء حياة لنفسي. ولكن هناك الكثير من الناس المفلسين تماما الذين يحتاجون إلى المساعدة لا يستطيعون تحمل تكاليفها".

وأضاف أنه شعر بالتشجيع من الاجتماع "الإيجابي" مع البابا، لكنه كان ينتظر ليرى ما سيحدث.

وأقر البابا فرنسيس خلال اجتماع مع رجال الدين والراهبات البلجيكيين في كنيسة كوكل بيرغ اليوم السبت بأن الإساءة خلقت "معاناة وجروحا فظيعة"، وقوضت الإيمان.

وقال: "هناك حاجة إلى قدر كبير من الرحمة لمنعنا من تصلب قلوبنا أمام معاناة الضحايا حتى نتمكن من مساعدتهم على الشعور بقربنا وتقديم كل المساعدة التي نستطيعها".


وأضاف: "يجب أن نتعلم منهم... أن نكون كنيسة في خدمة الجميع دون التقليل من شأن أي شخص. في الواقع، إن أحد جذور العنف ينبع من إساءة استخدام السلطة عندما نستخدم المواقع التي لدينا لسحق الآخرين أو التلاعب بهم".

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