الدوري المصري، سيراميكا يتعادل 2-2 أمام إنبي في مباراة مثيرة

الدوري المصري، انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا أمام إنبي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف التقدم لسيراميكا اللاعب محمود زلاكة في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، ثم عزز أحمد بلحاج بهدف ثاني في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 34 ضيق إنبي الفارق وسجل هدفه الأول في مرمى سيراميكا عن طريق هشام عادل، ثم نجح اللاعب رفيق كابو في إدراك التعادل لإنبي بالهدف الثاني في الدقيقة 60.

المباراة جاءت مثيرة وممتعة في أحداثها، وشهدت محاولات هجومية وفرص كثيرة للتهديف من كلا الفريق، وهو ما ترجم رغبته كل منهما في خطف الثلاث نقاط، ولكن في الدقائق العشر الأخيرة كثف سيراميكا محاولاته الهجومية بحثا عن هدف الفوز، ولمن التسرع والدفاع المحكم لإنبي حرم سيراميكا من خطف هدف الفوز لينتهي اللقاء بهدفين لكل منهما.

فريق إنبي، فيتو

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام إنبى

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة انبي وجاء على النحو التالي:

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني - إسلام عيسى - محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - محمد صادق - محمد عادل - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أحمد عابدين - نور علاء - محمد رضا بوبو.

تشكيل إنبي أمام سيراميكا

أما فريق إنبي فقد أعلن مدربه محمد إسماعيل تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا وجاء كالتالي:

مباراة إنبي سيراميكا

وتعادل إنبي والاتحاد السكندري بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، ضمن الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز كما تعادل بهدف لمثله أمام زد في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى.

موقف إنبي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

بهذه النتيجة يحتل إنبى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 14 مباراة حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 6 مواجهات بينما خسر 7 لقاءات، في حين يتواجد سيراميكا بالمركز السادس في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة من 5 انتصارات و6 تعادلات و3 خسائر.

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