26 هدفا، الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز بعد رباعية الإسماعيلي

الدوري المصري، اقتنص الأهلي رقما مميزا بعد فوزه على الإسماعيلي 4-0 في الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.

وتفوق الأهلي على الزمالك والإسماعيلي في الأقوى هجوما في مسابقة الدوري المصري، بعدما وصل عدد أهداف الأحمر إلي 26 هدفا بفارق هدفا عن الزمالك وهدفين عن بيراميدز قبل مباراة الأخير مع مودرن سبورت بالجولة الرابعة عشر مساء اليوم الإثنين.

ويتصدر الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز قبل مباراة الفريق السماوي الليلة أمام مودرن سبورت بالجولة الـ 14.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ومودرن سبورت



1- الأهلي 32 نقطة

2- بيراميدز 30 نقطة

3- الزمالك 27 نقطة

4- المصري البورسعيدي 23 نقطة

5- البنك الأهلي 22 نقطة

6- حرس الحدود 21 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة

8- بتروجيت 18 نقطة

9- فاركو 18 نقطة

10- طلائع الجيش 17 نقطة

11- سموحة 17 نقطة

12- زد اف سي 16 نقطة

13- الاتحاد السكندري 15 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 11 نقطة

16- الجونة 10 نقاط

17- إنبي 8 نقاط

18- مودرن سبورت 8 نقاط



جدول ترتيب فرق الدوري المصري

وتستكمل اليوم الاثنين، مباريات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات علي رأسها بيراميدز ضد مودرن سبورت.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

- سيراميكا كليوباترا ضد إنبي: 4:00 مساءً - قناة Ontime sports 2

- مودرن سبورت ضد بيراميدز: 7:00 مساءً - قناة Ontime sports 1

- الاتحاد السكندري ضد الجونة: 7:00 مساءً - قناة Ontime sports 2

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.



ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.



ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.



وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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