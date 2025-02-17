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رياضة

تشكيل سيراميكا أمام إنبي في الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة انبي في الأسبوع ١٤ من بطولة الدوري العام.
 

يلتقي إنبى نظيره سيراميكا كليوباترا في الرابعة عصر اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز على أرضية ملعب ستاد هيئة قناة السويس.

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا امام إنبى 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني - إسلام عيسى -  محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - محمد صادق - محمد عادل - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أحمد عابدين - نور علاء - محمد رضا بوبو.

 

مباراة إنبي سيراميكا 

 

وتعادل انبي والاتحاد السكندري بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، ضمن الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز  كما تعادل بهدف لمثله أمام زد في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى.


 ويسعى كل من إنبي وسيراميكا لتصحيح مسيرتهما بالدوري خاصة أن سيراميكا تلقي الخسارة أمام سموحة بهدف نظيف، ثم الخسارة من فاركو بهدفين مقابل هدف، وأخيرا التعادل مع زد 1-1 في آخر ثلاث مباريات لكتيبة أيمن الرمادي.

 

كما يسعي إنبي بقيادة محمد إسماعيل للخروج من النفق المظلم والعودة لطريق الانتصارات والابتعاد عن منطقة الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري.
 

موقف إنبي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

 ويحتل إنبى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من 13 مباراة حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 5 مواجهات بينما خسر 7 لقاءات في الوقت الذى يتواجد فيه سيراميكا بالمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 5 انتصارات ومثلهم تعادل و3 خسائر

 

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