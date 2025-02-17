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رياضة

تشكيل إنبي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

انبي، فيتو
انبي، فيتو

أعلن محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبى تشكيلة فريقه أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة المقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز على أرضية ملعب ستاد هيئة قناة السويس.

 

تشكيل إنبى أمام سيراميكا كليوباترا 

 

مباراة إنبي سيراميكا 

 

وتعادل انبي والاتحاد السكندري بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، ضمن الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، كما تعادل سيراميكا بهدف لمثله أمام زد في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى.


 ويسعى كل من إنبي وسيراميكا لتصحيح مسيرتهما بالدوري، خاصة أن سيراميكا تلقي الخسارة أمام سموحة بهدف نظيف، ثم الخسارة من فاركو بهدفين مقابل هدف، وأخيرا التعادل مع زد 1-1 في آخر ثلاث مباريات لكتيبة أيمن الرمادي.

 

كما يسعي إنبي بقيادة محمد إسماعيل للخروج من النفق المظلم والعودة لطريق الانتصارات والابتعاد عن منطقة الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري.
 

موقف إنبي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

 ويحتل إنبى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من 13 مباراة حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 5 مواجهات بينما خسر 7 لقاءات في الوقت الذى يتواجد فيه سيراميكا بالمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 5 انتصارات ومثلهم تعادل و3 خسائر.

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