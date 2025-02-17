بيجو تطلق أولى سياراتها الكهربائية للدفع الرباعي بقوة 325 حصانًا

أطلقت سيارات بيجو، أولي سياراتها الكهربائية (E-LION DAY)، E-3008، وE-5008 Dual Motor بقوة 325 حصانًا، إضافة إلى E-5008 بخمسة مقاعد.

وتعزز بيجو تجربة العملاء الكهربائية من خلال ضمان لمدة 8 سنوات على البطارية والمركبة، وشاحن جداري Wall Box مدرج مع السيارة، بالإضافة إلى بطاقة شحن مجانية أثناء التنقل، والالتزام بالاستدامة عبر تعزيز التعاون مع جمعيات Born Free، وUnder the Pole.



التزام بيجو بتحقيق الحياد الكربوني

تسعى بيجو لتسريع انتقالها نحو الاستدامة عبر الركائز الخمس التالية:



الكهربة (Electric)

أوسع مجموعة سيارات كهربائية رئيسية في أوروبا، الكفاءة (Efficiency): تصدر قائمة السيارات الكهربائية الأكثر كفاءة، التجربة (Experience)

تحسين تجربة العملاء الكهربائية، التعليم (Education)

نشر الوعي حول الاستدامة، البيئة (Environment)

مبادرات بيئية مستدامة.

الكهربة

توسع غير مسبوق في السيارات الكهربائية



في 2024، باعت بيجو ما يقارب 1.1 مليون مركبة عالميًا، وضاعفت طلبات السيارات الكهربائية.

كما تصدرت السوق الأوروبية في مبيعات السيارات الكهربائية للفئة B والمركبات التجارية الخفيفة، والنجاح الكبير لطراز 3008 مع 120 ألف طلبية، 22% منها لإصدار E-3008 الكهربائي بالكامل، متجاوزةً المتوسط القطاعي، وفي 2025، توسع بيجو تشكيلتها لتشمل 12 طرازًا كهربائيًا بالكامل لدعم انتقال العملاء إلى التنقل الكهربائي.



وفي الأسابيع القادمة، ستصل إصدارات E-3008، وE-5008 بقوة 325 حصانًا ودفع رباعي إلى الأسواق العالمية، وإطلاق E-5008 بخمسة مقاعد في النصف الأول من 2025، ليكون الخيار الأمثل للعائلات الباحثة عن سعة تحميل كبيرة دون المساس بمتعة القيادة.



مع هذا الطراز الجديد، توفر بيجو الآن ثلاث خيارات لمختلف احتياجات العملاء:

o بيجو 3008:

سيارة SUV كوبيه ديناميكية لعشاق التصميم والتكنولوجيا.

o بيجو 5008 (5 مقاعد):

SUV كبيرة تلبي احتياجات العائلات.

o بيجو 5008 (7 مقاعد): SUV مرنة لاستيعاب العائلات والأصدقاء.



الكفاءة

سيارات كهربائية بمعايير استثنائية

تضع بيجو معايير جديدة في كفاءة السيارات الكهربائية، حيث حصلت E-208 وE-308 على لقب السيارات الأكثر كفاءة وفق اختبار ADAC Ecotest لعام 2024.



ونظام تسخين البطارية الذكي الجديد في E-3008، وE5008 يقلل وقت الشحن في الأجواء الباردة، وسيتم تشغيله تلقائيًا عبر Trip Planner.



ومجموعة توليد الحركة الهجينة 48 V الجديدة من بيجو توفر 136 حصانًا مع ناقل حركة DCS6 مزدوج القابض، مما يقلل استهلاك الوقود بنسبة 15% ويمكن السيارات من العمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 50% داخل المدن.



بالنسبة للمستخدمين الأكثر تقدمًا في رحلتهم نحو الكهرباء، توفر بيجو تقنيات هجينة قابلة للشحن، كما في 3008 التي توفر 87 كم مدى كهربائي بالكامل مع استهلاك0.9 لتر/ 100 كم فقط.



تجربة قيادة استثنائية مع بيجو متعة وسهولة بلا حدود في عالم السيارات الكهربائية بالكامل، تصبح تجربة العميل العامل الحاسم في تحقيق النجاح.



متعة بلا حدود: توفر سيارات بيجو الكهربائية أداءً استثنائيًا يجمع بين الديناميكية، والرشاقة، والاستجابة السريعة، والقوة الفائقة، لتمنح السائق تجربة قيادة مذهلة تتجاوز التوقعات.



سهولة مطلقة: نحن ندرك التحديات التي قد تواجه العملاء عند التحول إلى السيارات الكهربائية، ولهذا نعمل على إزالة العقبات الرئيسية مثل المدى، والشحن، وسهولة الوصول، والموثوقية عبر حلول مبتكرة تشمل:



 مدى كهربائي يصل إلى 700 كم، مما يضع حدًا نهائيًا للقلق بشأن نفاد الشحن.

 برنامج PEUGEOT ELECTRIC PROMISE الذي يضمن طمأنينة العملاء من حيث موثوقية السيارة وسهولة الشحن.

- ضمان لمدة 8 سنوات أو 160,000 كم على السيارة بالكامل، ضمن برنامج Allure Care – أفضل تغطية في أوروبا.

- ضمان لمدة 8 سنوات أو 160,000 كم على البطارية، مما يعكس ثقتنا في جودة واستدامة تقنياتنا، وتوفير Wall Box لشحن السيارة في المنزل، لضمان راحة العميل، اشتراك Free2Move Charge الذي يمنح العملاء إمكانية الوصول إلى مليون نقطة شحن في جميع أنحاء أوروبا.

- حلول تمويل مرنة وميسرة تناسب مختلف الأسواق، لتجعل امتلاك سيارة بيجو الكهربائية أكثر سهولة من أي وقت مضى.

- بيجو وتعزيز التعليم البيئي التزام حقيقي نحو مستقبل مستدام، وفي إطار رؤيتها للاستدامة وحماية البيئة، تعزز بيجو التزامها بدعم مشاريع التعليم البيئي بالشراكة مع مؤسسات عالمية بارزة.



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