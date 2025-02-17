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رياضة

دوري أبطال آسيا، التشكيل الرسمي لمباراة الشرطة العراقي والعين الإماراتي

العين الإماراتي،
العين الإماراتي، فيتو

دوري أبطال آسيا، أعلن المدرب البرتغالي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين الإماراتي تشكيلة فريقه لمواجهة الشرطة العراقي في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل في مواجهات الجولة الثامنة والأخيرة  من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل العين ضد الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة

يدخل فريق العين الإماراتي مباراته أمام الشرطة العراقي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: خالد عيسى.

في خط الدفاع: فابيو كاردوسو - خالد الهاشمي - إيريك - عبد الكريم تراوري.

في الوسط: أحمد برمان – بارك يونغ –بالاسيوس.

وفي الهجوم: كاكو - سفيان رحيمي - سانابريا

وعلى الرغم من مغادرة فريق العين المنافسة بشكل رسمي، إلا أن الفريق يسعى لتحقيق انتصار معنوي وإرضاء جماهيره قبل انتهاء مشواره القاري.

الشرطة العراقي، فيتو
الشرطة العراقي، فيتو

تشكيل الشرطة العراقي أمام العين

وأعلن محمد عبد العظيم “عظيمة” المدير الفني لفريق الشرطة العراقي تشكيلة فريقه لمواجهة العين، وضم كل من:

 باسل - صباح - هودن - هاشم - يحيى - بوبكر - علي - أمين - اليوسف - المواس - ميمي

موعد مباراة العين والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة

تُقام المباراة المرتقبة بين العين والشرطة في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الاثنين 17 فبراير 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت أبوظبي.

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دوري أبطال آسيا فلاديمير إيفيتش الشرطة العراقي العين الإماراتي سفيان رحيمي فابيو كاردوسو

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