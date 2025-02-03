دوري أبطال آسيا، السد يتأخر 2-1 أمام أهلي جدة في الشوط الأول

دوري أبطال آسيا، انتهى الشوط الأول من مباراة السد القطري أمام الأهلي السعودي، بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

تقدم السد بالهدف الأول عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 2، ثم تعادل أهلي جدة في الدقيقة 10 عن طريق روبيرتو فيرمينو، ثم عاود أهلي جدة التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 39' عن طريق اللاعب ايبانيز.



أعلن الألماني ماتياس يايسله، مدرب أهلي جدة، التشكيل الرسمي لمواجهة السد القطري، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

الأهلي حسم بطاقة التأهل

الأهلي كان قد حسم تأهله للدور المقبل، بعدما حصد 16 نقطة في أول 6 مباريات، بالفوز 5 مرات والتعادل في مناسبة وحيدة، محتلا المركز الثاني في مجموعة غرب آسيا، بالتساوي مع الهلال المتصدر، ولكنه يتأخر بفارق الأهداف.



وشهد تشكيل الأهلي لمواجهة السد، ظهور الوافد البلجيكي الشاب ماتيو دامس في الخط الخلفي، ليشغل مركز الظهير الأيسر.

وتواجد الثنائي الجديد الآخر على مقاعد البدلاء، البرازيلي ويندرسون جالينو، وعيد المولد، بالإضافة إلى المقدوني إزجيان أليوسكي، الذي تم قيده بالقائمة الآسيوية.

تشكيل الأهلي لمواجهة السد

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.



الدفاع: علي مجرشي – روجيه إيبانيز – ميريح ديميرال – دامس.



الوسط: زياد الجهني – جابري فيجا – روبرتو فيرمينو.



الهجوم: رياض محرز – إيفان توني – فراس البريكان.

تشكيل السد القطري

كما كشف الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لفريق السد القطري عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه أهلي جدة السعودي، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

السد القطري، فيتو

تشكيل السد أمام أهلي جدة في دوري أبطال آسيا للنخبة

في حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: طارق سلمان - رومان سايس - خوخي بوعلام - يوسف عطال

خط الوسط: محمد كمارا - باولو أوتافيو - جيلرمي توريس

خط الهجوم: كلاودينيو - أكرم عفيف - كريستو بيريز

ويسعى نادي السد القطري خلال خوض مباراة الأهلي السعودي المرتقبة، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، بالإضافة إلى التعويل على نجمه المتألق أكرم عفيف.

وسبق أن فاز الأهلي السعودي على منافسه برسبوليس الإيراني بهدف دون مقابل، أحرزه الإيفواري فرانك كيسيه، ضمن منافسات الجولة الأولى، ثم فاز الراقي على مضيفه الوصل الإماراتي بهدفين دون رد، في الجولة الثانية.



فيما تفوق الملكي السعودي على مضيفه الريان القطري بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثالثة، ثم اكتسح رفقاء رياض محرز فريق الشرطة العراقي بخماسية مقابل هدف.

وفي الجولة الخامسة حسم الأهلي السعودي القمة أمام العين الإماراتي بنتيجة 2-1، بينما سقط الراقي في فخ التعادل الإيجابي أمام استقلال طهران الإيراني بهدفين لكل فريق.

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