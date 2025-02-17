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رياضة

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم 2-1 على إنبي في الشوط الأول

فريق سيراميكا كليوباترا،
فريق سيراميكا كليوباترا، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا أمام إنبي، بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ستاد هيئة قناة السويس ضمن مواجهات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف التقدم لسيراميكا اللاعب محمود زلاكة في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، ثم عزز أحمد بلحاج بهدف ثاني في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 34 ضيق إنبي الفارق وسجل هدفه الأول في مرمى سيراميكا عن طريق هشام عادل.

 

تشكيل سيراميكا كليوباترا امام إنبى 

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة انبي وجاء على النحو التالي:

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني - إسلام عيسى -  محمود زلاكه - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - محمد صادق - محمد عادل - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أحمد عابدين - نور علاء - محمد رضا بوبو.

تشكيل إنبي أمام سيراميكا 

أما فريق إنبي فقد أعلن مدربه محمد إسماعيل تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا وجاء كالتالي:

مباراة إنبي سيراميكا 

وتعادل إنبي والاتحاد السكندري بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، ضمن الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز  كما تعادل بهدف لمثله أمام زد في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى.


 ويسعى كل من إنبي وسيراميكا لتصحيح مسيرتهما بالدوري خاصة أن سيراميكا تلقي الخسارة أمام سموحة بهدف نظيف، ثم الخسارة من فاركو بهدفين مقابل هدف، وأخيرا التعادل مع زد 1-1 في آخر ثلاث مباريات لكتيبة أيمن الرمادي.

كما يسعي إنبي بقيادة محمد إسماعيل للخروج من النفق المظلم والعودة لطريق الانتصارات والابتعاد عن منطقة الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري.
 

موقف إنبي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

 ويحتل إنبى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من 13 مباراة حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 5 مواجهات بينما خسر 7 لقاءات في الوقت الذى يتواجد فيه سيراميكا بالمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 5 انتصارات ومثلهم تعادل و3 خسائر

 

 

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