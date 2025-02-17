الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض أسعار البيض بالأسواق اليوم الإثنين 17/2/2025

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض انخفاضًا في سعر الكرتونة بالأسواق، التي شملت سعر البيض الأحمر والأبيض، فضلًا عن سعر كرتونة البيض البلدي.

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض سعر البيض اليوم، ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار البيض البلدي بالأسواق

 وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 167.3 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 140 جنيهًا و200 جنيه.

البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 6 جنيهات، ليتراوح سعر البيض البلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

3 جنيهات انخفاضا في أسعار البيض الأحمر 

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 166.1 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 145 جنيهًا و190 جنيهًا.

البيض الأحمر يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.8 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

1.5 جنيه انخفاضا في أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 163.7 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 جنيهًا و185 جنيهًا.

البيض الأبيض يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 5.8 جنيه للبيضة الواحدة، فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4.25 جنيه إلى 7 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البيض اسعار البيض اليوم سعر البيض سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض اسعار كرتونة البيض فيتو موقع فيتو كرتونة البيض بكام سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر بيض بلدي بيض بلدي بيض أحمر بيض أبيض سعر البيضه البيضة بكام

الأكثر قراءة

لأول مرة، بقرار جمهوري تعيين نائبا لرئيس جهاز الإحصاء

البحوث الفلكية تكشف أول أيام رمضان 2025

تعرف على أبرز 5 ضحايا لبرنامج مقالب رامز جلال الجديد

لوحة توربينات سد النهضة تكشف نوايا إثيوبيا الزائفة، وخبير: أديس أبابا تتعمد تقليل التدفق

صفحة "سفاح المعمورة" تثير الاستغراب بمنشورات دينية وحكم ومواعظ وشهادات تقدير (صور)

السيسي لرئيس أباتشي الأمريكية: نقدر حجم أنشطة واستثمارات الشركة في مصر

دوري أبطال آسيا، تعادل سلبي بين الشرطة العراقي والعين في الشوط الأول

بيسيرو يحسم موقفه من رحيل زيزو عن الزمالك

منوعات

المزيد

زوجان برازيليان يدخلان موسوعة "جينيس" بـ أطول فترة زواج

حصيلة صادمة لضحايا القاتل الصامت بالأردن

ثعلب يعطل نظام الأذان في أحد المساجد بتركيا

لحظة اغتيال إمام جامع في جنوب أفريقيا بعد إشرافه على زواج المثليين بالمسجد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

أحدث أسعار القصدير اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

احتياطات الذهب في الدول العربية حتى 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البطيخ في المنام وعلاقته بالثروة والصحة والسعادة

هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

أهل غزة منهم، علي جمعة يكشف الفئات الأكثر استحقاقًا للصدقة

المزيد
الجريدة الرسمية