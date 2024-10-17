طرق علاج الديدان الدبوسية ونصائح للأطفال المصابين بها

الديدان الدبوسية من الأمراض الأكثر انتشارًا لدى الأطفال وإذا أصيب بها طفل يمكن أن تسبب عدوى لجميع أفراد المنزل وتحتاج إلى علاج.

وكشف الدكتور مصطفى محمدي استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة عن طرق علاج الديدان الدبوسية مشيرا إلى أنه ينقسم علاج الديدان الدبوسية الى جزأين منها الدوائي عبارة عن جرعتين من الدواء بينهما 10 إلى 14 يومًا.

طرق علاج الديدان الدبوسية

وأوضح أن الجرعة الأولى لقتل الديدان الحية أما الجرعة الثانية فهي لتدمير البيض الذي سيتحول إلى ديدان



وأشار إلى أنه يفضل أن يؤخذ علاج الديدان على معدة فارغة كما أن معظم أدوية الديدان غير آمنة في الأطفال أقل من عامين

ويؤخذ دواء الديدان شراب للاطفال وأقراص للكبار



وأشار إلى أن الأدوية المستخدمة هى البندازول ومنه أدوية الزنتال وفيرميزول وجرعته 400 مجم مره واحده تكرر بعد اسبوعين وهو الوحيد المصرح باستخدامه أقل من عامين بجرعة 200 مجم مره واحده تكرر بعد أسبوعين لمن هم من عمر سنة حتى عامين.

أدوية علاج الديدان الدبوسية

وأكد أن الأدوية الأخرى تشمل: ميبندازول ومنه دواء الانتيفير وجرعته 100 مجم مره واحده تكرر بعد اسبوعين ولا ينصح بإعطاء هذا الدواء مع مترونيدازول اى الفلاجيل



وتشمل أدوية علاج الديدان الدبوسية دواء فلوبندازول ومنه أدوية فلوفير وفلوفيرمال وجرعته 100 مجم مرة واحدة تكرر بعد أسبوعين.



ونصح بأهمية استخدام الراسب الأبيض ودهان منطقة الشرج لدى الطفل بعد كل مره دخول الحمام وقبل النوم.

وأوضح أن الديدان الدبوسية لها شكل أسطواني والأنثى لها طرف دبوسي وهي عدوى تصيب الإنسان فقط ولا تنتقل من الحيوانات الأليفة.



وأكد أن كل الفئات العمرية يمكن أن تصاب بهذه العدوى ولكنها أكثر شيوعًا بين الأطفال

العدوى مرتبطة بالنظافة الشخصية وتحدث العدوى عن طريق الفم سواء بالأيدي الملوثة أو الطعام أو الشراب الملوث ببراز شخص مصاب.

أعراض الإصابة بالديدان الدبوسية

وأكد أن أعراض الإصابة بالديدان الدبوسية تشمل:

١- حكة شديدة بمنطقة الشرج ليلا بسبب وضع الانثى للبيض

٢- مغص مستمر

٣-فقدان الشهية والوزن

٤- ظهور الديدان فاحيانا تكون مرئية في البراز



وأوضح استشاري أمراض الباطنة انه تشخيص الإصابة بالديدان الدبوسية إما بالاعتماد على الأعراض فقط أو بفحص البراز للتحقق من وجود بيض الدودة.

طرق الحماية انتشار عدوى الديدان الدبوسية

يمكن أن تساعد إجراءات النظافة في علاج عدوى الديدان الدبوسية وتقليل خطر إعادة العدوى بشكل كبير، وتتضمن النصائح:

غسل اليدين بعناية، وخاصة بعد استخدام الحمام وتغيير الحفاضات والتعامل مع الطعام.

الحفاظ على نظافة الأظافر لمنع إعادة العدوى.

تجنب الخدش حول فتحة الشرج.

تجنب وضع الأصابع في الفم.

غسل أغطية السرير والملابس الداخلية في الماء الساخن في الصباح بعد الاستيقاظ، لا تهزها ولكن انقلها مباشرة إلى الغسالة، وجففها بمجفف ساخن.