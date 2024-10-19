نصائح للحماية من الإصابة بعدوى الديدان الدبوسية

وجه الدكتور مصطفى محمدي استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة نصائح من أجل الوقاية من الديدان الدبوسية وهى العدوى التي تنتشر بين الأطفال.

عدوى الديدان الدبوسية

وقال استشاري مكافحة العدوى أن عدوى الديدان الدبوسية تتكرر لأن الشخص أو غالبا الطفل يقوم بنقل العدوى لنفسه وللآخرين لذلك يجب ان الاسرة التي يصاب بها طفل بالديدان الدبوسية يجب على جميع أفراد الأسرة أن يتلقوا العلاج.

الديدان الدبوسية



وأوضح أن العلاج عبارة عن جرعتين بينهم أسبوعين وكذلك التنبيه على الأطفال بالاهتمام بالنظافة ونظافة اليدين وعدم وضع اليد بالفم.





كما نصح بغسل ملابس الطفل أو الشخص المصاب بماء ساخن مع ضرورة قص الأظافر والمحافظة دائما على نظافتها.

والديدان الدبوسية من الأمراض الأكثر انتشارًا لدى الأطفال وإذا أصيب بها طفل يمكن أن تسبب عدوى لجميع أفراد المنزل وتحتاج إلى علاج.

وكشف الدكتور مصطفى محمدي عن طرق علاج الديدان الدبوسية مشيرًا إلى أنه ينقسم علاج الديدان الدبوسية الى جزأين منها الدوائي عبارة عن جرعتين من الدواء بينهما 10 إلى 14 يومًا.

طرق علاج الديدان الدبوسية

وأشار إلى أنه يفضل أن يؤخذ علاج الديدان على معدة فارغة كما أن معظم أدوية الديدان غير آمنة في الأطفال أقل من عامين.

ويؤخذ دواء الديدان شراب للاطفال وأقراص للكبار.

وأشار إلى أن الأدوية المستخدمة هى البندازول ومنه أدوية الزنتال وفيرميزول وجرعته 400 مجم مره واحدة تكرر بعد أسبوعين وهو الوحيد المصرح باستخدامه أقل من عامين بجرعة 200 مجم مره واحده تكرر بعد أسبوعين لمن هم من عمر سنة حتى عامين.

أدوية علاج الديدان الدبوسية

وأكد أن الأدوية الأخرى تشمل: ميبندازول ومنه دواء الأنتيفير وجرعته 100 مجم مرة واحدة تكرر بعد اسبوعين ولا ينصح بإعطاء هذا الدواء مع مترونيدازول أي الفلاجيل



وتشمل أدوية علاج الديدان الدبوسية دواء فلوبندازول ومنه أدوية فلوفير وفلوفيرمال وجرعته 100 مجم مرة واحدة تكرر بعد أسبوعين.

ونصح بأهمية استخدام الراسب الأبيض ودهان منطقة الشرج لدى الطفل بعد كل مره دخول الحمام وقبل النوم.