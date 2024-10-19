السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نصائح للحماية من الإصابة بعدوى الديدان الدبوسية

الديدان الدبوسية،
الديدان الدبوسية، فيتو

وجه الدكتور مصطفى محمدي استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة نصائح من أجل الوقاية من الديدان الدبوسية وهى العدوى التي تنتشر بين الأطفال.

 

عدوى الديدان الدبوسية

وقال استشاري مكافحة العدوى أن عدوى الديدان الدبوسية تتكرر لأن الشخص أو غالبا الطفل يقوم بنقل العدوى لنفسه وللآخرين لذلك يجب ان الاسرة التي يصاب بها طفل بالديدان الدبوسية يجب على جميع  أفراد الأسرة أن يتلقوا العلاج.

الديدان الدبوسية 
الديدان الدبوسية


وأوضح أن العلاج عبارة عن جرعتين بينهم أسبوعين وكذلك التنبيه على الأطفال بالاهتمام بالنظافة ونظافة اليدين وعدم وضع اليد بالفم.


 

كما نصح بغسل ملابس الطفل أو الشخص المصاب بماء ساخن مع  ضرورة قص الأظافر والمحافظة دائما على نظافتها. 

 

والديدان الدبوسية من الأمراض الأكثر انتشارًا لدى الأطفال وإذا أصيب بها طفل يمكن أن تسبب عدوى لجميع أفراد المنزل وتحتاج إلى علاج. 

وكشف الدكتور مصطفى محمدي  عن طرق علاج الديدان الدبوسية مشيرًا إلى أنه ينقسم علاج الديدان الدبوسية الى جزأين منها الدوائي عبارة عن جرعتين من الدواء بينهما 10 إلى 14 يومًا.

 

طرق علاج الديدان الدبوسية

وأشار إلى أنه يفضل أن يؤخذ علاج الديدان على معدة فارغة كما أن معظم أدوية الديدان غير آمنة في الأطفال أقل من عامين.

ويؤخذ دواء الديدان شراب للاطفال وأقراص للكبار.

 

وأشار إلى أن  الأدوية المستخدمة هى البندازول ومنه أدوية الزنتال وفيرميزول وجرعته 400 مجم مره واحدة تكرر بعد أسبوعين وهو الوحيد المصرح باستخدامه أقل من عامين بجرعة 200 مجم مره واحده تكرر بعد أسبوعين لمن هم من عمر سنة  حتى عامين.

 

أدوية علاج الديدان الدبوسية

وأكد أن الأدوية الأخرى تشمل: ميبندازول ومنه دواء الأنتيفير وجرعته 100 مجم مرة واحدة تكرر بعد اسبوعين ولا ينصح بإعطاء هذا الدواء مع مترونيدازول أي الفلاجيل 


وتشمل أدوية علاج الديدان الدبوسية دواء فلوبندازول ومنه أدوية فلوفير وفلوفيرمال وجرعته 100 مجم مرة واحدة تكرر بعد أسبوعين.

ونصح بأهمية  استخدام الراسب الأبيض ودهان منطقة الشرج لدى الطفل بعد كل مره دخول الحمام وقبل النوم.

هيئة الدواء تكشف أهمية إصدار دستور الأدوية المصري

هيئة الدواء: إتاحة دستور الأدوية المصري للشركات والمصانع مجانا لمدة عام فقط

وأوضح أن الديدان الدبوسية لها  شكل أسطواني والأنثى لها طرف دبوسي وهي عدوى تصيب الإنسان فقط ولا تنتقل من الحيوانات الأليفة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور مصطفى محمدى امراض الباطنة الوقاية من الديدان نظافة اليدين مكافحة العدوى

مواد متعلقة

وزير الصحة يعلن أهم الجلسات الحوارية بالمؤتمر العالمي للسكان

الصحة تحذر من البصق على الأرض: يسبب انتقال مرض خطير

منها العطش الشديد، أعراض مرض السكر عند الأطفال

يصيب 10 آلاف مريض في مصر، كل ما تريد معرفته عن مرض الهيموفيليا

الأكثر قراءة

لا ينفع معه العلاج، خبير اقتصادي يحذر المسئولين من ارتفاع الأسعار والركود

ارتفاع سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

تحرك برلماني جديد بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

شريف مدكور يقرر اعتزال الناس: "مش عاوز أعرف ولا أشوف أخبارهم حفاظا على صحتي ونفسيتي"

الصدارة للموالح، 4 مليارات دولار صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر

5548 فرصة عمل جديدة في 84 شركة خاصة تنتظر شباب 11 مُحافظة

منوعات

المزيد

اعتقال رجل في طوكيو ألقى زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الحاكم

ستترك أثرا خلفها، سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية خريفية مميزة تزين السماء

حشود عراقية غاضبة تقتحم مقر MBC وتضرم به النار بسبب تقرير عن حماس (فيديو)

طريقة مبتكرة، ممثلة أمريكية تقتحم خطابا مسجلا لهاريس في حفل عشاء آلـ"سميث"(فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 18/10/2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الملعونات من النساء بنص الحديث النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أعد الله آدم للنبوة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته بكثرة الحساد والحاقدين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية