مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة القناة يشيد بنتائج الكليات (صور)

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث في جامعة قناة السويس، جلسته رقم 437، اليوم، بمقر الجامعة، برئاسة الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وشهد الاجتماع أعضاء مجلس جامعة قناة السويس من الأساتذة المتفرغين، ووكلاء الدراسات العليا بالكليات، ومديري عموم القطاع، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية المتعلقة بالقطاع.

جانب من الاجتماع، فيتو

اشادة بنتائج الكليات

وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور محمد سعد زغلول بالكليات التي أعلنت نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، داعيًا باقي الكليات إلى سرعة الانتهاء من أعمال الرصد والإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن، لتمكين الطلاب من متابعة تقدمهم الأكاديمي.

جانب من الاجتماع، فيتو

استعراض سبل تعزيز التعاون مع الجامعات

كما استعرض المجلس سبل تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى، وتمت مناقشة عدة اتفاقيات بارزة، من بينها:

اتفاقية التعاون بين كلية التمريض بجامعة قناة السويس وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، وبروتوكول التعاون بين الجامعة والمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.

مناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات العلمية

وشملت المناقشات أيضًا قضايا تتعلق بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية، بما في ذلك إدارة البعثات والإعارات والمهمات العلمية، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير الكفاءات الأكاديمية ودعم الباحثين في مختلف التخصصات.

وأكد المجلس أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تساهم في تطوير المشروعات البحثية ورفع تصنيف الجامعة عالميًا، بما يحقق رؤية الجامعة في أن تكون مركزًا للابتكار والإبداع الأكاديمي.

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى إلى تعزيز مكانتها البحثية والتوسع في الشراكات العلمية مع الجامعات والمؤسسات البحثية، مشددًا على أهمية تطوير البحث العلمي لتحقيق الاستدامة الأكاديمية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.