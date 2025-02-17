الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة القناة يشيد بنتائج الكليات (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث في جامعة قناة السويس، جلسته رقم 437، اليوم، بمقر الجامعة، برئاسة الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.  

جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول المهارات الحياتية لمواجهة متطلبات المجتمع (صور)

جامعة القناة تنظم ندوة حول المهارات الحياتية لطالبات مدرسة محمد حسنين بالإسماعيلية (صور)

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وشهد الاجتماع أعضاء مجلس جامعة قناة السويس من الأساتذة المتفرغين، ووكلاء الدراسات العليا بالكليات، ومديري عموم القطاع، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية المتعلقة بالقطاع.

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

اشادة بنتائج الكليات 

وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور محمد سعد زغلول بالكليات التي أعلنت نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، داعيًا باقي الكليات إلى سرعة الانتهاء من أعمال الرصد والإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن، لتمكين الطلاب من متابعة تقدمهم الأكاديمي. 

 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

استعراض سبل تعزيز التعاون مع الجامعات 

كما استعرض المجلس سبل تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى، وتمت مناقشة عدة اتفاقيات بارزة، من بينها:

اتفاقية التعاون بين كلية التمريض بجامعة قناة السويس وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، وبروتوكول التعاون بين الجامعة والمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.

مناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات العلمية 

وشملت المناقشات أيضًا قضايا تتعلق بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية، بما في ذلك إدارة البعثات والإعارات والمهمات العلمية، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير الكفاءات الأكاديمية ودعم الباحثين في مختلف التخصصات.

وأكد المجلس أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تساهم في تطوير المشروعات البحثية ورفع تصنيف الجامعة عالميًا، بما يحقق رؤية الجامعة في أن تكون مركزًا للابتكار والإبداع الأكاديمي.

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى إلى تعزيز مكانتها البحثية والتوسع في الشراكات العلمية مع الجامعات والمؤسسات البحثية، مشددًا على أهمية تطوير البحث العلمي لتحقيق الاستدامة الأكاديمية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القناة جامعة قناة السويس مجلس جامعة قناة السويس نتائج كليات جامعة القناة البحث العلمي

مواد متعلقة

جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول المهارات الحياتية لمواجهة متطلبات المجتمع (صور)

جامعة القناة تنظم ندوة حول المهارات الحياتية لطالبات مدرسة محمد حسنين بالإسماعيلية (صور)

جامعة القناة تُنظم ورشة عمل حول الحوكمة من أجل التنمية المستدامة

جامعة القناة تحصد المراكز الأولى في بطولة دوري القطاعات (صور)

الأكثر قراءة

بالأسماء، ضحايا حادث انهيار عقار كرداسة

موعد حسم موقف زيزو من المشاركة في مباراة القمة

أسعار الذهب اليوم الإثنين وعيار 21 وصل لهذا المستوى

السيسي لرئيس أباتشي الأمريكية: نقدر حجم أنشطة واستثمارات الشركة في مصر

تحذير عاجل من الكهرباء بخصوص فاتورة الاستهلاك لشهر فبراير

أسماء الأسد تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة بعد سقوط النظام السوري

رئيس أباتشي الأمريكية يشيد بإنجازات مصر خلال السنوات الأخيرة على صعيد النمو الاقتصادي

التحريات: جميع ضحايا عقار كرداسة المنهار عمال نظافة وخدمات بمول تجاري شهير في أكتوبر

منوعات

المزيد

لحظة اغتيال إمام جامع في جنوب أفريقيا بعد إشرافه على زواج المثليين بالمسجد (فيديو)

ابنة إيلون ماسك تتعرف على أخيها الجديد من خلال Reddit

مهمته البحث عن ناجين بعد الزلازل، أمريكا تطور روبوتات قادرة على تحمل الظروف القاسية (فيديو)

الأمم المتحدة: تجميد واشنطن لمساعداتها الخارجية يتسبب في وفاة الملايين بالإيدز

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

احتياطات الذهب في الدول العربية حتى 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهل غزة منهم، علي جمعة يكشف الفئات الأكثر استحقاقًا للصدقة

هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

الأزهر للفتوى: من يخرج الزكاة لصالح إعمار غزة له أجران

المزيد
الجريدة الرسمية