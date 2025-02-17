133 طالبًا يتنافسون ببطولة كأس الشهداء في خماسي كرة القدم بجامعة القناة (صور)

أكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الرياضية التي تسهم في بناء شخصية الطلاب وتعزز روح التنافس الشريف والعمل الجماعي بينهم.

بطولة كأس الشهداء

مشيرا إلى أن بطولة كأس الشهداء في خماسي كرة القدم تأتي تخليدا لذكرى الأبطال الذين ضحوا من أجل الوطن، وترسيخا لقيم الولاء والانتماء لدى الشباب، مؤكدا دعم الجامعة المستمر لمثل هذه الفعاليات التي تسهم في تنمية قدرات الطلاب البدنية والذهنية.

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

عدد المشاركين في البطولة

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، أن البطولة شهدت مشاركة واسعة من طلاب الجامعة، حيث تنافس 133 طالبا يمثلون 19 فريقا من مختلف كليات الجامعة، ما يعكس مدى الإقبال على النشاط الرياضي داخل الجامعة، لافتا إلى أن الدورين الـ 32 والـ 16 من البطولة قد أقيما بالفعل، فيما ستقام مباريات دور ربع النهائي اليوم الإثنين الموافق 17 فبراير، على أن يتم تحديد موعد المباراة النهائية وفقًا لجدول التزامات إدارة الجامعة.

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

المشرفون على إقامة البطولة

تُقام البطولة تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، وإشراف تنفيذي الدكتور محمود إبراهيم شعيب، المنسق العام للأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس، والدكتور محمد مصطفى الباز، منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر.

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

وبمشاركة فاعلة من عبد الله عامر، مدير عام رعاية الشباب، وياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية، حيث نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر في إطار حرص الجامعة على تعزيز النشاط الرياضي بين طلابها، وتوفير بيئة تنافسية متميزة تعكس روح التحدي والإصرار على تحقيق النجاح.



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