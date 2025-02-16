الأحد 16 فبراير 2025
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جامعة القناة تُنظم ورشة عمل حول الحوكمة من أجل التنمية المستدامة

جامعة القناة تُنظم
جامعة القناة تُنظم ورشة عمل حول الحوكمة

 تُنظمت وحدة التدويل والتنمية المستدامة بمكتب التعاون الدولي بجامعة قناة السويس، ورشة عمل تحت عنوان "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

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رعاة ورشة العمل 

وعقدت الورشة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس  جامعة القناة، الذي أكد أن تعزيز مبادئ الحوكمة يُعد محورًا رئيسيًا في تطوير الأداء المؤسسي ودعم التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو

توفير منصة علمية لمناقشة أفضل الممارسات 

كما أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة قناة السويس، لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الورشة توفر منصة علمية لمناقشة أفضل الممارسات في الحوكمة ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، خاصةً فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتحسين الأداء المؤسسي.

جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو

تعزيز التعاون الأكاديمي 

استقبل الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشؤون التعليم والطلاب، المحاضرين في الورشة بمكتبه، مرحبًا بهما، بحضور الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي والدكتورة دنيا جريش مدير وحدة التدويل والتنمية المستدامة والدكتورة الهام الخواص مدير وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي. 

 

توعية الطلاب بمتطلبات التنمية المستدامة 

و أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس، أن  الجامعة حريصة على توعية الطلاب بمتطلبات التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة الحوكمة، لما لذلك من تأثير مباشر على مستقبلهم الأكاديمي والمهني. 

جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو
جانب من فعاليات الورشة، فيتو

ومن جانبه، أوضح الدكتور سامح سعد، مدير مكتب التعاون الدولي، أن الورشة تهدف إلى توفير فهم شامل لمفهوم الحوكمة، من خلال استعراض نشأتها ومبادئها الأساسية، والتطرق إلى سياسات ومؤشرات الحوكمة ومدى تأثيرها على التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التفاعل بين أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجيات الوطنية يُعد من أهم محاور النقاش خلال الفعالية.

 

كما أكدت الدكتورة دنيا جريش، مدير وحدة التدويل والتنمية المستدامة، ومنسق الجامعة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الورشة تُركز على الربط بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التنمية المستدامة، مع تقديم رؤى تطبيقية حول كيفية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية متكاملة، لافتةً إلى أن الجامعة تسعى دائمًا إلى دمج مفاهيم الاستدامة في خططها وبرامجها الأكاديمية.

 

وتستضيف الورشة نخبة من المتخصصين، من بينهم: الدكتور نادر نور، مدير وحدة التواصل بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. 


و الدكتور حمادة قاعود، باحث أول في التنمية المستدامة بوحدة التواصل والتوعية.

وعقدت الفعالية بقاعة المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس" في تمام الساعة 11 صباحًا، حيث تناول محاور متعددة شملت: دور الحوكمة في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الشفافية والمساءلة، والعلاقة بين الحوكمة ومكافحة الفساد وتأثيرها على الأهداف التنموية، وآليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مستدامة، ومفهوم التنمية المستدامة وأهدافها الـ 17، مع التركيز على الأبعاد الثلاثة (الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي).

 

بالإضافة إلى كيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في الاستراتيجيات الوطنية وفق رؤية مصر 2030.

 

وتسعى جامعة قناة السويس، من خلال هذه الورشة، إلى تعزيز الوعي المؤسسي بمفاهيم الحوكمة والتنمية المستدامة، والمساهمة في بناء كوادر أكاديمية قادرة على تطبيق هذه المفاهيم عمليًا لدعم جهود التنمية المستدامة محليًا وعالميًا.
 

 

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الحوكمة التنمية المستدامة ورشة عمل المعهد القومي للحوكمة

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