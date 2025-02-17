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مصرع شخصين فى حادث تصادم بالمنوفية

مصرع شابان فى حادث
مصرع شابان فى حادث تصادم بالمنوفية

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببعضهما البعض بمركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

مصرع شابان فى حادث تصادم 

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين أسفر عن مصرع " ر. أ. ك" و"ع. أ. ق" مقيمان بقرية شبرا زانجي التابعة لمركز الباجور.

وتم نقل الشابين لمستشفى الباجور التخصصى وفشلت جميع محاولات الطاقم الطبي في إنقاذهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الباجور محافظة المنوفية المنوفية قرية شبرا زانجي مستشفى الباجور التخصصي

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