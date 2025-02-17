مصرع شخصين فى حادث تصادم بالمنوفية

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببعضهما البعض بمركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

مصرع شابان فى حادث تصادم

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين أسفر عن مصرع " ر. أ. ك" و"ع. أ. ق" مقيمان بقرية شبرا زانجي التابعة لمركز الباجور.

وتم نقل الشابين لمستشفى الباجور التخصصى وفشلت جميع محاولات الطاقم الطبي في إنقاذهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.