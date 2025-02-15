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المنوفية حزينة، وفاة سيدة حزنا على زوجها بأشمون ومصرع زوجين اختناقًا بالغاز في قويسنا

جنازة زوجين بالمنوفية،
جنازة زوجين بالمنوفية، فيتو

شهدت محافظة المنوفية، أمس الجمعة، العديد من الأحداث التى تسبب فى إحداث حالة من الحزن بين الأهالي بقرى مختلفة 

زوجة ترحل حزنا على زوجها فى أشمون

بدأت الأحداث بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون، حيث توفى عامر الشايب، وبعد دفنه بساعات رحلت زوجته هى الأخرى حزنا عليه ودفنا سويًا فى ذات اليوم، كما عاشا من قبل سويا، لتسود حالة من الحزن بين العديد من أهالى القرية.

مصرع زوجين اختناقًا بالغاز

على الجانب الآخر فى قرية منشية عبدالمنعم رياض بمركز قويسنا، سيطر الحزن على الأهالى بعد وفاة زوجين إثر اختناقهما بالغاز أثناء الاستحمام.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ من مستشفي قويسنا المركزي بوصول جثماني "حسين السيد" 38 سنة، وزوجته "س.ع" 34 سنة متوفيين اختناقا بالغاز.


وبالانتقال والفحص وسؤال الأسرة أكدوا بعدم وجود شبهة جنائية وأنهما توفيا أثناء الاستحمام وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفاة فتاة بعد سماعها نبأ وفاة عمتها بالمنوفية

 

كما سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية، إثر وفاة فتاة عقب سماعها نبأ وفاة عمتها، وتم دفن الجثمانين في مشهد مهيب من مقابر الشيخ فؤاد بدائرة المركز. 


ومن جانبة قال أهالي المركز إنه قد توفيت "ع.ا" صباح أمس، وأعلن أهالي مدينة تلا وفاتها عبر مكبرات الصوت بالمساجد، وتحديد موعد الجنازة عقب صلاة المغرب، وبعد وقتٍ قصير، تفاجيء الأهالي بخبر إعلان وفاة ابنة شقيقها.

 

مصرع شخص وإصابة 3 اخرون فى حادث على الطريق الإقليمى

اختتمت الأحداث بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وميكروباص على الطريق الإقليمى المار بمركز الباجور مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين وتم نقلهم جميعا لمستشفى الباجور التخصصى.

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