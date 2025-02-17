الإثنين 17 فبراير 2025
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لحظة اغتيال إمام جامع في جنوب أفريقيا بعد إشرافه على زواج المثليين بالمسجد (فيديو)

لحظة اغتيال إمام
لحظة اغتيال إمام مسجد في كيب تاون، فيتو

اغتيال إمام مسجد في جنوب إفريقيا، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف لحظة اغتيال شخص نصب نفسه إمام مسجد في جنوب أفريقيا، وكان يقيم حفلات لزواج "المثليين" داخل المسجد.

لحظة إغتيال إمام مسجد في جنوب إفريقيا 

ويظهر مقطع الفيديو ملاحقة بعض الأشخاص لسيارة محسن هندريكس، الذي نصب نفسه إمام في أحد مساجد كيب تاون في جنوب إفريقيا، وقاموا بإيقاف سيارتهم أمام سيارته وخرج أحد الأشخاص بمسدس، وأطلق النار على هندريكس، أثناء قيادته للسيارة، ما أدى لمصرعه في الحال.

 

إغتيال محسن هندريكس إمام مسجد الغرباء في كيب تاون، فيتو
إغتيال محسن هندريكس إمام مسجد الغرباء في كيب تاون، فيتو


ويكشف المقطع لحظة اغتيال محسن هندريكس، من قبل مجهولين وشرطة جنوب إفريقيا لا تزال تبحث عن هؤلاء الأشخاص.
وأطلق على محسن هندريكس، الذي لقى مصرعه، بأنه "أول إمام مسجد يقوم بإقامة حفلات زواج لـ "مثليين" في المسجد، كما أنه يُعرف بأنه "مثلي"، وتم اغتياله من قبل البعض لرفضهم الفعال الغير أخلاقية التي يقوم بها في المسجد، لأول مرة في العالم. 

إمام مسجد في كيب تاون يشرف على زواج المثليين

وكان محسن هندريكس، البالغ من العمر 57 عامًا، يدير مسجدًا في كيب تاون، وكان يعتبره الملاذ الأمن للمثليين، الأمر الذي رفضه المسلمين في جنوب إفريقيا، وخاصة في كيب تاون، ويعتبر شهود العيان أن ما كان يجاهر به هندريكس في المسجد يعتبر الدافع الرئيسي لاغتياله، حيث تم اغتياله، صباح السبت الماضي، عندما تم اعتراض سيارته، التي كان يستقلها بالقرب من مدينة جكيبرها الجنوبية، من قبل مجهولين قاموا باغتياله.

وقالت شرطة كيب تاون، في بيان لها: إن "اثنان من المجهولين، ذوي الوجوه المغطاة، خرجوا من سيارة وبدأوا في إطلاق عدة أعيرة نارية على سيارة محسن هندريكس".
ويذكر أن محسن هندريكس قد تم اغتياله بعد أن أشرف على حفل زفاف للمثليات، الأمر الذي يرفضه المجتمع في جنوب أفريقيا، وظهرت تفاصيل الهجوم من خلال لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توقفت سيارة أمام سيارة هندريكس، ومنعت سيارته التي كان يقودها أثناء ابتعادها عن الرصيف. 
وتكشف زاوية لقطات كاميرات المراقبة ما حدث من جانب واحد من الطريق، حيث قفز أحد المهاجمين الملثم من السيارة، وأسرع إلى السيارة التي تعرضت للهجوم وأطلق النار عدة مرات عبر نافذة هندريكس.

هندريكس يعترف بمثليته ويقيم مسجد لزفاف المثليين

 وكان محسن هندريكس قد أعلن عن "مثليته" في عام 1996، مما صدم المجتمع الإسلامي في كيب تاون وأماكن أخرى من البلاد، وبرغم ذلك قام بتنصيب نفسه إمامًا لأحد المساجد في كيب تاون.

محسن بريكس داخل مسجده في جنوب إفريقيا، فيتو
محسن بريكس داخل مسجده في جنوب إفريقيا، فيتو


وفي نفس العام، أسس هندريكس ما أطلق عليه منظمة الدائرة الداخلية "The Inner Circle"، وهي منظمة تقدم الدعم ومساحة آمنة لـ "المثليين"، قبل أن يؤسس مسجد أطلق عليه اسم "مسجد الغربة Masjidul Ghurbaah".
وأسس هندريكس مؤسسة الغربة التي تدير مسجد الغربة في ضاحية وينبرج في كيب تاون، وتحدى عمل هندريكس التفسيرات التقليدية في الإسلام، ودافع عما وصفه بـ "إيمان رحيم وشامل".
وبرغم أن دستور جنوب أفريقيا بعد الفصل العنصري هو الأول في العالم الذي يحمي من التمييز بسبب الميول الجنسية، وفي عام 2006، أصبحت أول دولة في أفريقيا تقنن زواج المثليين، لكن المجتمع في جنوب إفريقيا يرفض ذلك بشكل قاطع.

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