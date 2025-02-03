بعبوة ناسفة في موسكو، اللقطات الأولى لعملية اغتيال قيادي بارز موال لروسيا (فيديو)
محاولة اغتيال في موسكو، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف اللحظات الأولى لحادث اغتيال وقع في العاصمة الروسية موسكو، والذي أدى لإصابة قيادي بارز في قوات موالية لروسيا من دونيتسك، حيث أصيب القيادي بجروح خطيرة جراء انفجار داخل مبنى سكني في موسكو.
عملية اغتيال قيادي بارز موال لروسيا في موسكو
وأكدت وسائل الإعلام الروسية أن "المستهدف بتفجير موسكو هو قيادي بارز موال لروسيا في دونيتسك"، حيث تسبب الانفجار في إصابة القيادي بجروح خطيرة، لكن سبب الانفجار لم تعرف أسبابه بعد.
وأكدت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن أنفجار وقع في موسكو، اليوم الاثنين، أسفر عن سقوط قتيل و4 جرحى، وذلك نقلًا عن مصادر رسمية لم تحدد "تاس" هويتها.
وأكدت وسائل الإعلام الروسية أن مصدر في أجهزة الطوارئ قالت لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، إن شخصًا قُتل وأصيب 4 بجروح جراء انفجار وقع عند مدخل مركز سكني في شمال غرب موسكو.
وذكرت وكالة النباء الروسية "تاس" نقلًا عن مسؤولين في القطاع الصحي، أن المصابين في حال حرجة، وأن الانفجار استهدف قيادي بارز في قوات موالية لروسيا في دونيتسك، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة
إنفجار في بهو طابق سكني يسفر عن مقتل شخص وإصابة 4
كما نقلت وسائل إعلام روسية، عن مصادرها في موسكو، "أنه تم فتح تحقيق جنائي في الحادث"، حيث وقع الانفجار في بهو الطابق الأول من المجمع السكني "آلي باروسا".
وقال مصدر بوكالة "تاس" إن انفجار موسكو الذي وقع في المبنى السكني كان بسبب جهاز مجهول انفجر في المصعد، وأدى الانفجار إلى تضرر سقف البهو وبعض النوافذ في البهو، لكن لم يحدث حريق.
وأكدت وسائل الإعلام الروسية أنه "وفقًا للبيانات الأولية، ظل هيكل المبنى السكني سليمًا ولا يُتوقع حدوث انهيارات أخرى"، وفقًا لمسؤولي الطوارئ في الدفاع المدني بروسيا.
وأشارت وسائل الإعلام الروسية أن انفجار في مجمع سكني بموسكو، ويشتبه في أن عبوة ناسفة هي السبب، وأسفر عن مصرع شخص وأصابة 4 آخرون، وذلك وفقا للمعلومات الأولية
محاولة اغتيال رئيس اتحاد الملاكمة في جمهورية دونيتسك
وأكدت أن كان هدف محاولة الاغتيال في مجمع "سكارليت سيلز" في البداية هو رئيس اتحاد الملاكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومؤسس كتيبة "أربات" أرمين ساركيسيان، وتم نقل إلى العناية المركزة بعد إصابته بجروح خطيرة. كما أصيب ساركيسيان وحراسه والبواب. ومن المرجح أن يكون أحد الحراس قد توفي.
وتم نقل المصابين نتيجة للانفجار في المجمع السكني "سكارليت سيلز" في موسكو إلى المستشفيات بواسطة مروحية تابعة لوزارة الطوارئ.
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