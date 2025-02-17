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اقتصاد

ارتفاع يصل لـ 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الإثنين 17 فبراير 2025

أسعار الفراخ اليوم،
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

سعر الفراخ اليوم، سجل  سعر الفراخ ارتفاعًا في الأسواق؛ إذا ارتفعت أسعار الدواجن بين 50 قرشًا و3 جنيهات في الكيلو، بحسب آخر تحديث، اليوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

سعر الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 17 فبراير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب  أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

<strong>سعر الفراخ</strong>
سعر الفراخ

سعر الفراخ البيضاء

وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 102.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 130 جنيها للكيلو للمستهلك. 

سعر الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 123.6 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 100 جنيه إلى 160 جنيهًا للمستهلك. 

<strong>سعر الفراخ</strong>
سعر الفراخ

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 92 إلى 93 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 97 جنيهًا إلى 98 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

<strong>سعر الفراخ</strong>
سعر الفراخ

أسعار الدواجن

وعن أسعار الدواجن اليوم الإثنين في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 180 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 280 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 160 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 185 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 175 جنيهًا.
<strong>سعر الفراخ</strong>
سعر الفراخ

أسعار البانيه اليوم

  • بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 300 جنيه.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 255 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 365 جنيهًا.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 310 جنيهات.

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