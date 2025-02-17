إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل بمدينة إطسا بالفيوم

أصيب 4 أشخاص من الفيوم، في حادث انقلاب تروسكل، بميدان ابو النور بمركز اطسا وتم نقل المصابين إلى مستشفي اطسا المركزي لتلقي العلاج ، واخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تفاصيل انقلاب تروسيكل في مدينة اطسا بالفيوم

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي إطارا من مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب تروسكل،.بميدان ابو النور بدائرة المركز،ووجود مصابين، وعلي الفور انتقل قوة من المركز، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب تروسكل، بسبب السرعة الزائدة التي أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق، فإنقلب في نهر السارع، وتسبب في اصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اطسا المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة اطسا، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد التروسيكل عن الحادث وتولي التحقيق.

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