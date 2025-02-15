السبت 15 فبراير 2025
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محافظات

القبض على عاطلين يروجان للمود المخدرة في الفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط عاطلين يروجان للمواد المخدرة بمركز سنورس والقري التابعة له، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة مختلفة الأصناف.

معلومات المتهمين وما أسفرت عنه مأمورية الضبط الأولي

وكانت معلومات وردت إلي  الرائد عمر شوقي رئيس  مباحث مركز سنورس، تفيد بتردد عاطلين علي بعض التجمعات في دائرة المركز للترويج للمواد المخدرة مختلفة الأصناف، وبعرض المعلومات علي  اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم،  قرر علي الفور تشكيل فريقين البحث والتحري عن كل من ورد اسمه في المعلومات السرية، وبعد البحث والتحري، أكدت التحريات صحة المعلومات عمر شوقي رئيس مباحث قسم شرطة سنورس، أكدتها وبعد البحث والتحري، أكدت التحريات صحة المعلومات، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، في مناطق تردد كل من ورد اسمه في المعلومات، وتمكنت المأمورية الأولي من ضبط " عبدالله.ر " 40 سنة عاطل، بحوزته كمية كبيرة من البودرة المخدرة، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازة المادة المضبوطة  بغرض الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن التفس، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته في المواد المخدرة.

مأمورية الضبط الثانية

كما تمكنت مأمورية الضبط الثانية التي توجهت الي بقرية منشاة طنطاوي بدائرة المركز من ضبط "بلال.ع "، 23 سنة، عاطل، أثناء تواجده بمنزله، وبحوزته كمية كبيرة من مادة الشابو، ومبلغ مالي كبير، وهاتف محمول، وبمواجهته بما عثر عليه أثناء عمليتي الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمادة المخدرة بغرض الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة عمله في ترويج المخدرات، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

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وتحرر محضرين منفصلين عن الواقعتين، وتم الغرض علي النيابة العامة، التي طلبت سحب عينة من المضبوطات لتحليلها وإعداد تقرير بنوعياتها ومدي تأثيرها علي المتعاطين، واحتجاز المتهمين لحين الانتهاء من التحقيقات.

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