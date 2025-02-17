تحذير عاجل من الكهرباء بخصوص فاتورة الاستهلاك لشهر فبراير

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة مستمرة في تطبيق الإجراءات القانونية برفع العدادات عن المشتركين الذين يمتنعون عن سداد فواتير الكهرباء، مؤكدة أهمية سداد الفواتير لتجنب تعرض المشتركين للغرامات والعقوبات والتي قد تصل إلى رفع العدادات.



تأخر دفع فواتير الكهرباء لمدة شهرين

وأوضحت الوزارة أن المشتركين الذين يتأخرون في سداد فواتير الكهرباء لمدة شهرين سيتعرضون لغرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، حيث تأتي هذه الغرامة كإجراء رادع للمشتركين لمنع وجود تاخيرات في سداد الفواتير.

وأشارت الوزارة إلى أنه في تأخر المواطنين عن سداد الفواتير لمدة شهرين يتم استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع، وذلك لضمان سداد مقابل الاستهلاك الشهري بشكل مسبق وتفادي.



تأخر دفع فاتورة الكهرباء لشهر فبراير

وأوضحت الوزارة إلى أنه في حال تاخر المواطنين عن دفع فاتورة فبراير الجاري فضلا عن عدم دفع فاتورة شهر يناير الماضي، سيتم رفع العدادات وتطبيق الغرامة المقررة والتي ستصل إلى 7% وفقا لقرارات جهازتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن.

من حدد جانبه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حيل المخالفين لسرقة التيار الكهربائي بدون وجه سرقة، والتي تم ضبطها بمحاضر الضبط المختلفة التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

حيل التلاعب بعدادات الكهرباء لسرقة التيار

وتضمن حيل المخالفين للاستيلاء على التيار الكهربائي كالتالي:

استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.

إتلاف مكونات بوردة العدادات الإلكترونية، مما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.

تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة.

تركيب سكينة كهربائية مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج العداد وتمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.