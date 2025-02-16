تحذير جديد من الكهرباء للمواطنين أصحاب العدادات مسبقة الدفع

جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيراتها للمواطنين أصحاب العدادات مسبقة الدفع والعدادات الكودية من ارتكاب أخطاء سرقة التيار الكهربائي، حيث يتم توقيع العقوبات المقررة والتي تصل إلى الحبس والغرامات المالية.

حملات وزارة الكهرباء للتفتيش على العدادات مسبقة الدفع

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن حملات التفتيش لـ الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع تستهدف المواطنين الذين يقومون بشحن العدادات بفئاة بـ 100 جنيه خاصة وهي مبالغ ضئيلة لا تتناسب مع طبيعة الاستهلاك، حيث تقوم حملات التفتيش بالمرور على العدادات كل 3 أشهر للتأكد من قانونية الحصول على التيار.



أهداف لجان التفتيش بوزارة الكهرباء للتأكد من عدم سرقة التيار



وأوضحت المصادر أن حملات التفتيش تستهدف أيضا المواطنين الذين لا يقومون بشحن عدادات الكهرباء لمدة شهرين متتالين، الشقق السكنية المغلقة للتأكد أيضا من قانونية الحصول على التيار الكهربائي.

من جانبه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حيل المخالفين لسرقة التيار الكهربائي بدون وجه سرقة، والتي تم ضبطها بمحاضر الضبط المختلفة التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

حيل التلاعب بعدادات الكهرباء لسرقة التيار

وتضمن حيل المخالفين للاستيلاء علي التيار الكهربائي كالتالي:

استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.

إتلاف مكونات بوردة العدادات الإلكترونية، مما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.

تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة.

تركيب سكينة كهربائية مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج العداد وتمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.

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