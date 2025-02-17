ملحق دوري أبطال أوروبا.. مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي أبرز لقاءات جولة الإياب.. مواجهات سهلة لبايرن ميونخ وسان جيرمان ودورتموند

دوري أبطال أوروبا، يترقب عشاق بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ما ستسفر عنه مباريات إياب الملحق المؤهل لدور الـ16، الذي يقام غدًا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

ويلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي، وبايرن ميونخ مع سيلتيك الأسكتلندي، وميلان مع فينورد روتردام الهولندي، وأيندهوفن الهولندي مع يوفنتوس، وجميعهم فازوا من قبل بدوري أبطال أوروبا.

كما يلتقي أتالانتا الإيطالي مع كلوب بروج البلجيكي، وبنفيكا البرتغالي مع موناكو الفرنسي، وبورسيا دورتموند مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، وباريس سان جيرمان مع مواطنه ستاد بريست.

نتائج مباريات جولة الذهاب لملحق دوري أبطال أوروبا

ستاد بريست (فرنسا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) – (0-3)

سبورتينج لشبونة (البرتغال) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – (0-3)

مانشستر سيتي (إنجلترا) - ريال مدريد (إسبانيا) – (2-3)

يوفنتوس (إيطاليا) - آيندهوفن (هولندا) – (2-1).

كلوب بروج (بلجيكا) - أتالانتا (إيطاليا) - (2-1).

موناكو (فرنسا) - بنفيكا (البرتغال) - (0-1).

فاينورد (هولندا) - ميلان (إيطاليا) - (1-0).

سيلتك (اسكتلندا) - بايرن ميونخ (ألمانيا) - (1-2).

مواعيد مباريات الإياب في دوري أبطال أوروبا

وتقام مباريات جولة الإياب في المواعيد التالية:

ميلان (إيطاليا) × فينود (هولندا) - الثلاثاء 18 فبراير | 7:45 مساء

أتالانتا (إيطاليا) × كلوب بروج (بلجيكا) - الثلاثاء 18 فبراير | 10 مساء

بايرن ميونخ (ألمانيا) × سيلتك (إسكتلندا) - الثلاثاء 18 فبراير | 10 مساء

بنفيكا (البرتغال) × موناكو (فرنسا) - الثلاثاء 18 فبراير | 10 مساء

بروسيا دورتموند (ألمانيا) × سبورتنج لشبونة (البرتغال) - الأربعاء 19 فبراير | 7:45 مساء

باريس سان جيرمان (فرنسا) × ستاد بريست (فرنسا) - الأربعاء 19 فبراير | 10 مساء

ريال مدريد (إسبانيا) × مانشستر سيتي (إنجلترا) - الأربعاء 19 فبراير | 10 مساء

أيندهوفن (هولندا) × يوفنتوس (إيطاليا) - الأربعاء 19 فبراير | 10 مساء

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

وسيكون أبرز لقاءات جولة الاياب لـ ملحق دوري أبطال أوروبا، هي مباراة ريال مدريد مع ضيفه مانشستر سيتي خاصة وأنها تجمع بين بطلي آخر نسختين للبطولة.

كان الريال في مباراة الذهاب، فاز على مانشستر سيتي 3-2، وبات قريبا من التأهل للدور التالي، فيما سيتعين على مانشستر سيتي أن يقدم أفضل ما عنده لعبور الريال، الذي سيخوض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره.

في الحقيقة، لم يفشل بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، طوال مسيرته التدريبية التي امتدت لـ16 موسما حتى الآن (4 سنوات مع برشلونة، و3 سنوات مع بايرن، و9 سنوات مع مانشستر في قيادة فريقه للتأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وأصبحت مباريات ريال مدريد ومانشستر سيتي في سانتياجو برنابيو من المباريات المشهورة في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة.

في العام الماضي، انتهت المباراة بين الفريقين في دور الثمانية بالتعادل 3-3، أما في عام 2022، فاز ريال مدريد 3-1 في الوقت الإضافي ليتأهل إلى الدور قبل النهائي.

كلما فاز الريال، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي في هذه المباريات، يتمكن من الفوز باللقب في النهاية، ما جعل عدد ألقاب الريال في دوري أبطال أوروبا يصل إلى 15 لقبا، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة التي عمرها 70 عامًا.

أول مباراة في مدريد، كانت مباراة دور المجموعات في سبمبر 2012، وتمكن الريال من قلب تأخره بتسجيله هدفين بعد الدقيقة 85 لينهي المباراة فائزا (3-2) نفس الامر تكرر في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي.

كان موسم "2012-2013" هو آخر موسم لم يشارك فيها السيتي في دور الـ16 بدوري الأبطال، ومنذ ذلك الحين، تواجد في دور الـ16 في الـ11 عاما التالية، كما أنه تمكن خلال تلك الفترة من التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، لكن سيكون الفريق مهددا بعدم التواجد في دور الـ16 يوم الأربعاء.

مباريات الأندية الألمانية

ويبدأ فريقا بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند مباراتي الإياب على أرضهما ولديهما الأفضلية، حيث يسعيان لمرافقة فريق باير ليفركوزن في دور الـ16.

ويستضيف غدا الثلاثاء، بايرن ميونخ، سيلتيك الأسكتلندي، علما بأنه فاز ذهابًا 2-1، فيما يلتقي دورتموند، بعد غد الأربعاء مع سبورتينج لشبونة البرتغالي، بعدما فاز في الذهاب بثلاثية نظيفة.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع بريست على أرضه، يوم الأربعاء، ولديه أفضلية بفوزه بثلاثية نظيفة، وستكون هذه المواجهة هي الثالثة بين الفريقين في آخر 19 يوما.

كما يلتقي بنفيكا البرتغالي مع موناكو الفرنسي يوم الثلاثاء، علما بان الفريق البرتغالي فاز بهدف نظيف ذهابا.

ويحل يوفنتوس ضيفا على أيندهوفن يوم الأربعاء علما بأنه فاز في مباراة الذهاب (2-1)، كما يحل كلوب بروج البلجيكي ضيفا على أتالانتا، يوم الثلاثاء، علما بانه فاز في مباراة الذهاب (2-1).

ويلتقي ميلان مع ضيفه فينورد، يوم الثلاثاء، في محاولة لقلب خسارته في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

قرعة دوري أبطال أوروبا

وتقام يوم الجمعة المقبلة قرعة دور الـ16 بمقر يويفا بمدينة نيون السويسرية.

ولن يتم تصنيف الفرق الصاعدة من الملحق المؤهل لدور الـ16، وستلعب مباراة الذهاب على أرضها، أمام الفرق المصنفة التي احتلت أول 8 مراكز في مرحلة الدوري، التي ضمت 36 فريقا.

وتقام مباريات الذهاب يومي 4 و5 مارس المقبل، فيما تقام مباريات الإياب بعدها باسبوع، ولن يكون هناك قرعة منفصلة لدور الـثمانية والدور قبل النهائي، لأن نظام القرعة المعتمد يشبه قرعة التنس، حيث يتم تحديد المباريات حتى النهائي.

الفرق المصنفة هي:

1 – ليفربول

2 – برشلونة

3 – أرسنال

4 – إنترميلان

5 – أتلتيكو مدريد

6 – باير ليفركوزن

7 – ليل

8 – أستون فيلا.

وسيلتقي فريقا ليفربول وبرشلونة مع الفائزين من المباريات التي تشمل الفريقين الحاصلين على المركزين الـ15 والـ16، وهما باريس سان جيرمان وبنفيكا، واللذان يواجهان ستاد بريست وموناكو على الترتيب.

وبما أن ريال مدريد احتل المركز 11 في الدوري، فإن الفائز في مباراته مع مانشستر سيتي سيلعب بعد ذلك مع الفريق الحاصل على المركز الخامس أو السادس، وهما أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن.

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