الإثنين 17 فبراير 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يفحص أنقاض عقار كرداسة المنهار

المعمل الجنائى يفحص
المعمل الجنائى يفحص عقار كرداسة المنهار،فيتو

عقار كرداسة المنهار، وصل فريق من المعمل الجنائى بمديرية أمن الجيزة لمعاينة العقار المنهار في شارع المحول بكرداسة، والذي نتج عنه وقوع مصابين ووفيات تم نقلهم للمستشفى، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وعلى جانب آخر تواصل  إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة البحث عن ضحايا  عقار سكني انهار  مكون من 3 طوابق في حي كرداسة بمحافظة الجيزة،  وسط تواجد  مدير الحماية المدنية  لمتابعة عمليات البحث عن الضحايا وانتشالهم من تحت أنقاض العقار المنهار في منطقة كرداسة، والذى أسفر عن مصرع  10 أشخاص، وإصابة 8 آخرون في الحادث المأساوي.

كان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة، يفيد بانهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال 10 جثامين حتى الآن، إلى جانب إنقاذ 8 مصابين، بينما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين يُعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض.

بدأت أجهزة الأمن في سماع أقوال شهود العيان، وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

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عقار كرداسة المنهار المعمل الجنائي بمديرية امن الجيزة

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