الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 1143 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة

تحرير 1143 مخالفات
تحرير 1143 مخالفات الملصق الإلكتروني

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 1143 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

 

تحرير 1143 مخالفات الملصق الإلكتروني ورفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة

 

ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

حبس طالب بتهمة إصابة زميله بعاهة مستديمة في المطرية

بالأسماء..الحصيلة النهائية في انهيار عقار كرداسة..10 جثث و3 مصابين و6 ناجين

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وفي السياق ذاته تولت الأجهزة المعنية رفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 533 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور الدراجات النارية الكثافات المرورية الملصق الالكترونى المنافذ الجمركية تركيب الملصق الالكتروني

مواد متعلقة

بالأسماء..الحصيلة النهائية في انهيار عقار كرداسة..10 جثث و3 مصابين و6 ناجين

حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية بشارعي رمسيس وشبرا مصر ومحور صفط اللبن وكوبري الجلاء

اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية في قرية العفادرة بأسيوط

الإرهاب والمخدرات والجرائم المنظمة أبرز الملامح، اختتام فعاليات الدورة 42 لوزراء الداخلية العرب بتونس

رسائل وزير الداخلية خلال الدورة 42 لنظرائه العرب: رفض مقترحات تصفية القضية الفلسطينية.. الإرهاب في مقدمة التحديات التى تواجه بلادنا.. مواصلة تعزيز التعاون الأمنى وتطوير آفاق التكامل العربى

وزير الداخلية يؤكد لنظرائه العرب تضافر الجهود لمحاصرة الإرهاب والجرائم المُنظمة (صور)

اللواء محمود توفيق يشارك في اجتماعات الدورة 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب (فيديو)

ضبط صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص في مدينة نصر

الأكثر قراءة

أسماء الأسد تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة بعد سقوط النظام السوري

تفاصيل الحالة الصحية لضحايا ومصابي حادث عقار كرداسة (مستند)

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

عملية مخاض لحرب كبرى، توفيق عكاشة يكشف سر منح ترامب شحنة قنابل ضخمة لإسرائيل

أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الإثنين في الأسواق

بالأسماء..الحصيلة النهائية في انهيار عقار كرداسة..10 جثث و3 مصابين و6 ناجين

مصرع وإصابة 18 شخص، أقوال شهود العيان في حادث انهيار عقار بكرداسة (صور)

منوعات

المزيد

ابنة إيلون ماسك تتعرف على أخيها الجديد من خلال Reddit

مهمته البحث عن ناجين بعد الزلازل، أمريكا تطور روبوتات قادرة على تحمل الظروف القاسية (فيديو)

الأمم المتحدة: تجميد واشنطن لمساعداتها الخارجية يتسبب في وفاة الملايين بالإيدز

دراسة تحدد مصدرا جديدا لتلوث الهواء يهددنا بأمراض خطيرة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والمشاكل

«وإن منكم لمن ليبطئن»، الشعراوي يروي قصة رجل تخاذل عن القتال (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية