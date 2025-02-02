هيئة الدواء تحذر من 4 مستحضرات مغشوشة ومجهولة

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورات توعية تحذر فيها من وجود مستحضرات دوائية مجهولة المصدر بالسوق المصري وتنبه المواطنين والصيادلة منها.

هيئة الدواء تحذر من 4 أدوية مجهولة بالسوق

وتضمنت أهم هذه الأدوية:

١-فيتاسيد سي ١ جم فيتامين سي

٢-OSTEOBELL R إبر لسحب عينة النخاع

٣-VERMAL BROAD SPECTRUM

٤-Nit clean 500 mg tab لعلاج الإسهال ومضاد للطفيليات

وقالت هيئة الدواء المصرية أن سبب التحذير احتمالية وجود عبوات من الأصناف مجهولة المصدر

ماذا تفعل في حالة الشك بمستحضر صيدلي؟

ناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين- في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الإنترنت بشكل غير شرعي.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة او الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٠١ او الابلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وكانت أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها تمكنت بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط مجموعة من الأشخاص، بأحد الأسواق بنطاق محافظة القاهرة، وبحيازتهم كميات من الفيتامينات ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وذلك وفقًا لما تم رصده من شكاوى متعددة، وفى إطار متابعة سوق الدواء وضبط الخارجين عن القانون.

بيع أدوية خارج الصيدليات المرخصة من عدد من الأشخاص غير الصيادلة

وبدأت الواقعة برصد عدد من مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع والمنصات الإخبارية التي تداولت معلومات وصور بوجود بيع أدوية خارج الصيدليات المرخصة من عدد من الأشخاص غير الصيادلة فى أحد الأسواق العامة بالقاهرة، بالإضافة إلى ما تم تلقيه من الشكاوى بهيئة الدواء المصرية تفيد بتداول الأدوية ومستحضرات التجميل خارج المؤسسات الصيدلانية المرخصة.

وبناء عليه فقد تم التنسيق مع وزارة الداخلية ووحدات المباحث المختصة وتنسيق حملات مشتركة على السوق الذى تم رصده ونشر أخبار بشأنه، وهو سوق يتم عقده يوم واحد أسبوعيًا، وبناء عليه تم ضبط مجموعة من الأشخاص بنطاق محافظة القاهرة "محل البلاغ"، وهم من غير المختصين بمزاولة مهنة الصيدلة والقائمين على بيع تلك المستحضرات، حيث تم ضبط كميات من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وغيرها من المستحضرات الخاضعة للرقابة، كما ضبطت بحيازتهم كميات من الفيتامينات المختلفة، بالإضافة إلى كميات ضئيلة من المستحضرات الدوائية، كما تم ضبط مستحضرات غير مسجلة ومكملات غذائية منتهية الصلاحية، فيما وصل إجمالى عدد العبوات إلى ما يقرب من 700 عبوة وأغلبها غير موضح عليه تاريخ الصلاحية، وتم تحريز المضبوطات وتحرير ستة محاضر للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتستمر الهيئة في متابعة الحملات المشتركة على الأماكن غير المرخصة لضبط سوق الدواء، كما ناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين عدم شراء الأدوية إلا من المؤسسات الصيدلية المرخصة؛ حيث أنها خاضعة للتفتيش الذي يضمن التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتداول المستحضرات المسجلة وتقديم المشورة الدوائية السليمة.

ويأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية من أجل ضمان توافر مستحضرات ومستلزمات طبية ذات مأمونية وفاعلية وجودة عالية مما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري.

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