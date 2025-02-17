الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مودرن سبورت يستدرج بيراميدز في الظهور الأول لـ بن شيخة

الجزائري عبد الحق
الجزائري عبد الحق بن شيخة

يحل بيراميدز ضيفا على مودرن سبورت في السابعة من مساء اليوم الإثنين على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة ١٤ من بطولة الدوري الممتاز

وتعد مباراة اليوم بين بيراميدز ومودرن سبورت بمثابة المنافسة بين القمة والقاع خاصة أن بيراميدز ينافس على قمة الدوري فيما يتواجد مودرن في ذيل جدول الترتيب.

الظهور الأول لمدرب مودرن

وتعد مباراة مودرن سبورت ضد بيراميدز هي الظهور الأول للمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة بعد توليه قيادة مودرن رسميا.

 

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس، التعاقد مع الجزائري عبد الحق بن شيخة لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

الجزائري عبد الحق بن شيخة مديرا فنيا لمودرن سبورت 


ويمتلك بن شيخة والذي تولى مهمة تدريب المنتخب الجزائري الأول عام ٢٠١٠، مسيرة تدريبية كبيرة وحافلة أبرزها اتحاد العاصمة الجزائري والذي حقق معه لقبي الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الأفريقي، كما حصد لقب كأس السوبر الإفريقي أيضًا مع فريق نهضة بركان، وكأس تنزانيا مع فريق سيمبا، كما حقق ٣ ألقاب مع فريق شباب بلوزداد وكأس قطر مع فريق أم صلال وبطولة تونس مع فريق الإفريقي التونسي، وله تجارب مميزة وعديدة مع أندية كثيرة أبرزها: اتحاد كلباء الإماراتي وشبيبة القبائل والرجاء البيضاوي واتحاد طنجة والمغرب التطواني والدفاع الحسني الجديدي ومولودية الجزائر وغيرهم.

 

الجهاز الفني الجديد لفريق مودرن سبورت 


وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق مودرن سبورت كالتالي:
عبد الحليم علي - مدير الكرة
عبد الحق بن شيخة - المدير الفني 
فريد زميتي - مدرب
أحمد صالح - مدرب
دانيال خيمينيز - مدرب 
فريد بلملاط - مدرب حراس
كمال بوجنان - المعد البدني
محلل الأداء - سيصل مصر خلال أيام

 

وعلي صعيد آخر أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة مودرن سبورت في إطار بطولة الدوري الممتاز.

 

 

 

قائمة بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت


وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي


خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز مودرن سبورت الدوري الممتاز مودرن سبورت ضد بيراميدز الجزائري عبد الحق بن شيخة

مواد متعلقة

أبرزها مودرن ضد بيراميدز، حكام مباريات الإثنين في الدوري المصري

رمضان صبحي يعود لقائمة بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بالدوري

بيراميدز يحفز لاعبيه قبل مواجهة مودرن للحفاظ على صدارة الدوري

مودرن سبورت يعلن التعاقد مع الجزائري عبد الحق بن شيخة

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 18 شخص، أقوال شهود العيان في حادث انهيار عقار بكرداسة (صور)

أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع يصل لـ 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الإثنين 17 فبراير 2025

إطلاق مركز خدمة العملاء الصوتية للاستعلام وحجز تذاكر القطارات آليًّا

أسعار السمك اليوم، ارتفاع 3 أصناف رئيسية في سوق العبور

مدير أمن الجيزة يصل لموقع عقار كرداسة المنهار (صور)

مودرن سبورت يستدرج بيراميدز في الظهور الأول لـ بن شيخة

أبرزهم الطماطم والبطاطس والبصل والبسلة، انخفاض سعر الخضار اليوم بسوق العبور

منوعات

المزيد

ابنة إيلون ماسك تتعرف على أخيها الجديد من خلال Reddit

مهمته البحث عن ناجين بعد الزلازل، أمريكا تطور روبوتات قادرة على تحمل الظروف القاسية (فيديو)

الأمم المتحدة: تجميد واشنطن لمساعداتها الخارجية يتسبب في وفاة الملايين بالإيدز

دراسة تحدد مصدرا جديدا لتلوث الهواء يهددنا بأمراض خطيرة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 17 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 17 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية