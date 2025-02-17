الإثنين 17 فبراير 2025
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خارج الحدود

محادثات السلام بشأن أوكرانيا تبدأ في الرياض الثلاثاء

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

كشفت وسائل إعلام روسية أن محادثات السلام بشأن أوكرانيا التي أعلنت السعودية استضافتها من المقرر أن تبدأ أولى اجتماعاتها في الرياض الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يشارك وفد روسي في المباحثات ذاتها، وفقًا للمصدر ذاته.

في هذه الأثناء، وصل وفد حكومي أوكراني إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك من أجل التمهيد لزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إذ من المقرر أن تبدأ المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في العاصمة الرياض بوساطة السعودية.

وكانت الخارجية السعودية قد رحبت في وقت سابق بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس دونالد ترامب رئيس أمريكا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتاريخ 12 فبراير 2025، وما جرى الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمعهما في السعودية.

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