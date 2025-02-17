محادثات السلام بشأن أوكرانيا تبدأ في الرياض الثلاثاء

كشفت وسائل إعلام روسية أن محادثات السلام بشأن أوكرانيا التي أعلنت السعودية استضافتها من المقرر أن تبدأ أولى اجتماعاتها في الرياض الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يشارك وفد روسي في المباحثات ذاتها، وفقًا للمصدر ذاته.

في هذه الأثناء، وصل وفد حكومي أوكراني إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك من أجل التمهيد لزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إذ من المقرر أن تبدأ المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في العاصمة الرياض بوساطة السعودية.

وكانت الخارجية السعودية قد رحبت في وقت سابق بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس دونالد ترامب رئيس أمريكا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتاريخ 12 فبراير 2025، وما جرى الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمعهما في السعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.