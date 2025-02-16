القمة الإفريقية تدعو لوقف كافة أشكال التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي

دعا القمة الإفريقية، المنعقدة في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، اليوم، لوقف جميع أشكال التعاون مع إسرائيل، وفقا للقرارات الدولية التي تدين ممارسات الاحتلال.

بيان القمة الإفريقية يدين جرائم إسرائيل

وعبر الاتحاد الإفريقي في بيانه الختامي عن دعمه الكامل لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أدانت القمة الإفريقية بشدة الحرب الإسرائيلية على غزة، واصفة إياها بالعدوان الهمجي.

ودعا المشاركون في القمة الإفريقية، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف "الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار المفروض على القطاع فورا".

القمة الإفريقية تطالب بحل الدولتين ضمان حق الشعب الفلسطيني

واتهمت القمة الإفريقية، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، داعيةً إلى محاسبتها دوليًا على انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وشدد البيان الختامي على دعم الاتحاد الأفريقي الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين، خصوصا النساء والأطفال، وضرورة إنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967.

وأكدت القمة الإفريقية، أن الحل السياسي القائم على حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في المنطقة، داعيةً المجتمع الدولي إلى بذل جهود أكبر لتحقيق سلام عادل وشامل ينهي معاناة الفلسطينيين.

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