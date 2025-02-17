الإثنين 17 فبراير 2025
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حوادث

القبض على عامل طعن شابا في المرج بسلاح أبيض

متهم، فيتو
متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل اعتدى على شاب بدائرة قسم شرطة المرج إثر محاولة المجني عليه التدخل لفض مشاجرة بين المتهم وأحد جيرانه الأمر الذي أسفر عن إصابته بجرحين قطعيين في الوجه والرقبة بسلاح أبيض في ارتكابه الواقعة.

كانت البداية عندما نشبت مشاجرة بين طرفين في منطقة المرج، ثم تدخل المجني عليه لفضها ولكن قام أحد المتهم بالتعدي عليه وتسبب له بجرحين قطعيين في وجهه ورقبته ولذا بالفرار.

وحرّر المجني عليه بلاغًا بقسم شرطة المرج يحمل رقم 3426 لسنة 2025 جنح المرج، يفيد بتعدي شاب عليه بسلاح أبيض، والتسبب له بجرح قطعي في الرقبة واضطر لإجراء خياطة 30 غرزة، ولذا بالفرار.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة بطريق الخطأ وبرر هروبه خوفا من المساءلة القانونية.

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الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج مشاجرة المرج

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