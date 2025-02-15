خبير عسكري: الولايات المتحدة وراء الأزمة القائمة بين حماس وإسرائيل

قال سمير عباهرة، الخبير العسكري الاستراتيجي، اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين، والمحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النيران على أسر الأسرى الفلسطينيين، عندما تجمعوا أمام سجن «عوفر» وأطلقوا عليهم قنابل مسيلة للدموع وقاموا بطردهم من المكان.

تشابك بين حركة حماس وجيش الاحتلال

تابع «عباهرة» خلال مداخلة على الهواء مباشرة من جنين، مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أنه حدث تشابك بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي حول مخطط تهجير الفلسطينيين الذي يسعى إليه الاحتلال، لكن تدخل الوسطاء كل من مصر وقطر، ساهم بوقوف ضد هذا الشأن والحصول على هدنة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وتمت عملية الإفراج في موعدها المحدد.

إشكالية الولايات المتحدة في أزمة غزة

أوضح الخبير العسكري الاستراتيجي أن الولايات المتحدة تلعب دورًا محوريًا في خيوط الأزمة القائمة، بين حماس وإسرائيل، سواء في الضغط على إسرائيل للقبول بالاتفاقية، أو من خلال تصريحات ترامب الذي قال: «لا يوجد ضمانات لاستمرار وقف إطلاق النار»، إضافة إلى تصريحاته الذي ترك الأمور كلها لإسرائيل فيما يخص استمرار وقف إطلاق النار.

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