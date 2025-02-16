ارتفاع خادع.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى في هذا الموعد.. عودة لسقوط الأمطار.. ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

ارتفاع طفيف بـدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية شهدته البلاد بدءا من السبت الماضى ويستمر حتى الخميس المقبل، لتعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى نهاية الأسبوع الجارى.



انخفاض درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجارى

وحذر الدكتور محمود شاهين رئيس غرفة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية من الانخداع في الارتفاع بدرجات الحرارة الذي تشهده البلاد حاليا،موضحا أنه بدءا من الجمعة المقبلة تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية .

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة حتى يوم الخميس المقبل، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة يومى الأربعاء والخميس مع نشاط للرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد والوجه البحري على السواحل الغربية ومدن القناة ووسط سيناء يوم الثلاثاء المقبل.



حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية غدا الاثنين.

الظواهر الجوية غدا الاثنين

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية غدا تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية غدا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد والوجه البحرى على السواحل الغربية ومدن القناة ووسط سيناء



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 و درجة الحرارة العظمى 22

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 13

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 23

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 24

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 24

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 27

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