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أخبار مصر

أمطار خفيفة وشبورة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الاثنين

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن سقوط الأمطار الخفيفة  على السواحل الغربية  وشمال الوجه البحرى غدا وذلك على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية  وشمال الصعيد والوجه البحرى على السواحل الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة  ارتفاعا طفيفا  فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية  غدا الاثنين.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  ، حيث يسود طقس مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الغربية، دافئا  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائلا للدفء  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11


 

 

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