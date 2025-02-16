الأحد 16 فبراير 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية  وشمال الصعيد والوجه البحرى  تكون كثيفة على السواحل الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

حالة الطقس غدا الأحد 16-2-2025 في محافظة الفيوم

شبورة مائية، حالة الطقس اليوم السبت 15 - 2 - 2025

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى، وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس  نهارا على معتدل على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى:10


 

 

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