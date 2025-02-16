الأحد 16 فبراير 2025
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أخبار مصر

بعد ارتفاعها، الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن  انخفاض درجات الحرارة  انخفاضا طفيفا  فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية بدءا من يوم الجمعة، وذلك بعد ارتفاع أمس السبت.

 

حالة الطقس غدا الاثنين 17-2-2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في مصر

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  ، حيث يسود طقس مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الغربية، دافئا  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11


 

 

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