الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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خارج الحدود

ترحيل مهندس مصري من مطار الكويت بسبب دعابة

مطار الكويت الدولي،
مطار الكويت الدولي، فيتو

بسبب مزحة، قررت السلطات الأمنية في الكويت إبعاد مهندس مصري إداريًا وترحيله إلى بلاده بعد إبلاغه عن وجود قنبلة داخل متعلقاته الشخصية على سبيل الدعابة.

وأوضحت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن "مهندسًا مصريًا أحيل من مطار الكويت الدولي إلى مخفر شرطة الجليب بتهمة البلاغ الكاذب بسبب مزاحه مع رجال الأمن".

إبعاد المهندس المصري عن البلاد إداريًا

وقالت "القبس" إنه تم رفع طلب إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس يوصي بإبعاد المهندس المصري عن البلاد إداريًا علي خلفية قيامه بإبلاغ رجال أمن المطار أثناء مروره على نقطة التفتيش قبل مغادرته البلاد، عن وجود قنبلة داخل متعلقاته الشخصية "على سبيل المزاح".

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أمن المطار خط أحمر

وتعليقا على الواقعة، قال مصدر أمني للصحيفة: إن "أمن المطار خط أحمر ولا يجوز العبث به"، لافتًا إلى أن "المهندس المصري وعقب قيامه بالإبلاغ عن وجود قنبلة في متعلقاته الشخصية تم تفتيش حقائبه بدقة، ولم يتم العثور على شيء".

وأكد المصدر أن "المهندس المصري اعترف بأنه كان يمزح مع رجال الأمن"، مشيرًا إلى أنه تمت التوصية بإبعاده عن البلاد إداريًا.

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