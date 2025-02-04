الكويت تصدر قرارا كارثيا بحق الوافدين باستثناء هذه الفئات

أكد ديوان الخدمة المدنية الكويتي أنه سيتم إحلال موظفين كويتيين في جميع التخصصات بالجهات الحكومية الشهر المقبل تطبيقا لسياسة الإحلال وتنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.

آلية التعيين المتبعة فى الكويت

وأشار الديوان الكويتي الي انه يتم تطبيق ذلك حسب النسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل في خطة التوظيف المركزي.

وبين الديوان أنه لن يتم التجديد لأي موظف غير كويتي يشغل وظيفة غير نادرة في جميع الجهات الحكومية بعد تاريخ 31 مارس المقبل وذلك استمرارا لسياسة الإحلال.

التخصصات النادرة فى الكويت

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادرها أن التخصصات النادرة التي سيوافق ديوان الخدمة المدنية على التجديد لها بعد شهر مارس ستكون محدودة وتشمل بعض الوظائف النادرة من الأطباء والمعلمين والفنيين في المجالات الصحية، وبعض المهن البسيطة التي لا يقبل عليها الكويتيون مثل حفار القبور.

وذكر الديوان أنه يتابع تنفيذ سياسة الإحلال وفقا للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل في خطة التوظيف المركزي.

إنهاء خدمات أعداد كبيرة من غير الكويتيين ما عدا أبناء الكويتيات

وأشار الديوان إلى أنه تم إنهاء خدمات أعداد كبيرة من غير الكويتيين ما عدا أبناء الكويتيات، مبينا أن النسبة القليلة المتبقية منهم تم التجديد لهم بناء على طلب الجهات الحكومية حتى 31 مارس 2025 فقط، ولحين استكمال تأهيل الكويتيين لسد الشواغر في الوظائف لدى هذه الجهات.

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