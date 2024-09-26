الخميس 26 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

مصرع مصري فى الكويت، والسلطات تكشف التفاصيل وتنقل جثمانه إلى الطب الشرعى

الشرطة الكويتية،
الشرطة الكويتية، فيتو

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم، عن وفاة وافد مصري، إثر سقوطه من إحدى البنايات في منطقة المطلاع.

مصرع وافد مصري سقط من بناية بمنطقة المطلاع بالكويت

ووفق شهود عيان يعملون مع المواطن المصري الذي لقى مصرعه، اليوم، فإنه كان في أعلى البناية وسقط من شدة الرياح بعد اختلال توازنه.

وتلقى رجال الأمن والأدلة الجنائية فى الكويت، بلاغا يفيد بسقوط مواطن مصري من أعلى بناية فى منطقة المطلاع،  وأمرت جهات التحقيق التى هرعت إلى مكان الواقعة، برفع الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي.

الداخلية الكويتية تنفذ حملات ضد مخالفى الإقامة فى البلاد

من جهة أخرى، شنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة الكويتية، حملات أمنية مفاجئة، الثلاثاء الماضى، أسفرت هذه الحملات عن ضبط 434 شخصًا من مختلف الجنسيات، وقد تم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإبعادهم عن البلاد.

 

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية وقتها، أن الحملات الأمنية مستمرة ومتواصلة في جميع أنحاء البلاد لضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون، مشددة على أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى القضاء على جميع المخالفات والتجاوزات المتعلقة بقوانين الإقامة والعمل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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