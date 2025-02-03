الإثنين 03 فبراير 2025
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بينهم المقابر والأفراح، منع الشرطة الكويتية من التواجد بالزي العسكري في أماكن عامة

الشرطة الكويتية،
الشرطة الكويتية، فيتو

أصدر وكيل وزارة الداخلية الكويتية، الفريق الشيخ سالم النواف، اليوم، تعميمًا بشأن حظر تواجد أعضاء قوة الشرطة بالزي العسكري في بعض الأماكن العامة.

منع الشرطة الكويتية من الظهور بالزي الرسمي في أماكن عامة

وذكر وكيل وزارة الداخلية الكويتية في التعميم، الذي حمل رقم 22 لسنة 2025، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض أعضاء قوة الشرطة بالتواجد بالزي العسكري في بعض المناسبات كالافراح والعزاء، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (5/15) من القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة الكويتية وتعديلاته والتي تنص على أن يحظر على عضو قوة الشرطة أن يأتي عملًا أو يظهر بمظهر يتنافى مع كرامته العسكرية.

عدم تواجد قوة الشرطة بالزي العسكري في الجمعيات التعاونية

وأضاف الفريق الشيخ سالم النواف، انه يتعين على كافة أعضاء قوة الشرطة عدم التواجد بالزي العسكري في الجمعيات التعاونية، والأسواق المركزية، والمجمعات التجارية، وصالات الأفراح والمناسبات، والمقابر، ومجالس العزاء.

وأشار الشيخ نواف، إلى أنه يستثنى من ذلك كل من كانت طبيعة عمله تفرض عليه التواجد بالأماكن سالفة الذكر، مشددًا على أنه ستتم إحالة كل من يخالف ذلك إلى الجهة المختصة للتحقيق معه تمهيدًا لمساءلته انضباطيًا.

ودعا الوكلاء المساعدين والمديرين العامين ومديري الإدارات الأخرى وكافة أجهزة الوزارة العمل على تنفيذ التعميم بكل دقة.

 

 

 

 

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