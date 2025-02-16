الأحد 16 فبراير 2025
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رياضة

القصة الكاملة لأزمة رجل مباراة الزمالك وبتروجت

بنتايج
بنتايج

شهدت مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز، أزمة عقب نهايتها وتحديدا لحظة إعلان رجل المباراة. 

وعند انتهاء المباراة قال المذيع الداخلي لاستاد السلام إن رجل المباراة هو محمود بنتايج لاعب الزمالك. 

وتوجه بنتايج لحصوله على جائزة رجل المباراة لكنه تفاجأ بحصول مصطفى الجمل على الجائزة والتقاطه صورا بها. 

الغريب في الأمر أن بنتايج استفسر عن سبب ما حدث إلا أن مراقب المباراة لم يجد ردا على اللاعب، ليخرج المغربي مسرعا من ملعب السلام. 

 

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

الزمالك يتعادل مع بتروجت 

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

تشكيل الزمالك لمواجهة بتروجت

 جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد السيد – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل بتروجت لمواجهة الزمالك

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حارس المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح – توفيق محمد

الوسط: محمد علي – حامد حمدان – جابرييل شاكويدي

الهجوم: إسماعيل بامبا – رشاد المتولي – بدر موسى

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