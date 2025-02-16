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تشكيل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

أعلن فريقا توتنهام ومانشستر يونايتد، عن التشكيل الأساسي لمواجهتهما المرتقبة، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

عودة كاسيميرو لتشكيل مانشستر يونايتد 

وفي ظل تعرض الكثير من لاعبي مانشستر يونايتد للإصابة، عاد المدرب روبن أموريم للاعتماد على البرازيلي كاسيميرو في خط الوسط، إلى جانب قائد الفريق برونو فرنانديز.

وسيقود الدنماركي راسموس هويلوند هجوم مانشستر يونايتد، بإسناد من أليخاندرو جارناتشو وجوشوا زيركزي.

في الناحية المقابلة، سيقود الكوري الجنوبي سون هيونج مين هجوم توتنهام، بإسناد من الفرنسي ماتيس تيل والسويدي ديان كولوسيفسكي.

تشكيل مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد 

وفيما يلي تشكيلتي الفريقين لهذه المباراة:

مانشستر يونايتد: أونانا، مزراوي، ماجواير، دي ليخت، دورجو، كاسيميرو، فرنانديز، دالوت، جارناتشو، زيركزي، هويلوند.

توتنهام: فيكاريو، بورو، دانسو، ديفيس، سبينس، بيرجفال، بينتانكور، ماديسون، كولوسيفسكي، تيل، سون.

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