الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتأخر بهدف أمام توتنهام في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 0/1 للسبيرز، في المباراة التي تجري، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل جيمس ماديسون هدف توتنهام في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 13.

عودة كاسيميرو لتشكيل مانشستر يونايتد

وفي ظل تعرض الكثير من لاعبي مانشستر يونايتد للإصابة، عاد المدرب روبن أموريم للاعتماد على البرازيلي كاسيميرو في خط الوسط، إلى جانب قائد الفريق برونو فبرنانديز.

وقاد الدنماركي راسموس هويلوند هجوم مانشستر يونايتد، بإسناد من أليخاندرو جارناتشو وجوشوا زيركزي.

في الناحية المقابلة، قاد الكوري الجنوبي سون هيونج مين هجوم توتنهام، بإسناد من الفرنسي ماتيس تيل والسويدي ديان كولوسيفسكي.

تشكيل مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد:

أندريه أونانا، نصير مزراوي، هاري ماجواير، ماتياس دي ليخت، دورجو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، ديوجو دالوت، جارناتشو، زيركزي، هويلوند.

توتنهام:

فيكاريو، بورو، دانسو، ديفيس، سبينس، بيرجفال، بينتانكور، ماديسون، كولوسيفسكي، تيل، سون.

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