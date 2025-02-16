الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتأخر بهدف أمام توتنهام في الشوط الأول

توتنهام، فيتو
توتنهام، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 0/1 للسبيرز، في المباراة التي تجري، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل جيمس ماديسون هدف توتنهام في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 13.

 

عودة كاسيميرو لتشكيل مانشستر يونايتد

وفي ظل تعرض الكثير من لاعبي مانشستر يونايتد للإصابة، عاد المدرب روبن أموريم للاعتماد على البرازيلي كاسيميرو في خط الوسط، إلى جانب قائد الفريق برونو فبرنانديز.

وقاد الدنماركي راسموس هويلوند هجوم مانشستر يونايتد، بإسناد من أليخاندرو جارناتشو وجوشوا زيركزي.

في الناحية المقابلة، قاد الكوري الجنوبي سون هيونج مين هجوم توتنهام، بإسناد من الفرنسي ماتيس تيل والسويدي ديان كولوسيفسكي.

 

تشكيل مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد: 

أندريه أونانا، نصير مزراوي، هاري ماجواير، ماتياس دي ليخت، دورجو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، ديوجو دالوت، جارناتشو، زيركزي، هويلوند.

توتنهام: 

فيكاريو، بورو، دانسو، ديفيس، سبينس، بيرجفال، بينتانكور، ماديسون، كولوسيفسكي، تيل، سون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توتنهام ضد مانشستر يونايتد توتنهام مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي البريميرليج

مواد متعلقة

تشكيل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يواصل التألق، ليفربول يتخطى وولفرهامبتون 1/2 ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

الأفضل في كل شيء، الدوري الإنجليزي يستعرض أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي

صلاح vs مرموش، موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ads

الأكثر قراءة

أول قرار من بيسيرو بعد تعادل الزمالك أمام بتروجت

مفاجآت جديدة عن ضحية سفاح الإسكندرية الثالثة (فيديو)

التشخيص المبدئي لإصابة زيزو في مباراة بتروجت

هدف ملغى وركلة جزاء ضائعة، الأهلي يتقدم على الإسماعيلي 1-0 في الشوط الأول

تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

الطماطم تواصل الانخفاض، سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

تفسير حلم مائدة الطعام في المنام وعلاقته بفرصة مالية قادمة

ما حكم كشف طبيب النساء على المرأة بنهار رمضان؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

منوعات

المزيد

رغم تشجيعه مانشستر يونايتد، زعيم كوريا الشمالية يحظر بث الدوري الإنجليزي

صيني يتسلق أشهر قمم الجبال باستخدام يديه فقط، ما القصة ؟

على راسي أشوف ابتسامتك وانتصارك، مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني أهداه حلوى (فيديو)

اكتشاف مذهل لإشعاع غامض تحت المحيط الهادئ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأحد 16-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على أسعار الالومنيوم اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحنطور في المنام وعلاقته بقدوم الخير وتحسن الأحوال

ما حكم كشف طبيب النساء على المرأة بنهار رمضان؟ شوقي علام يجيب (فيديو)

من خواطر الشعراوي، مظاهر أدب النبي سليمان مع رعيته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية