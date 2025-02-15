رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي
تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عددا من المشروعات الإنشائية الجديدة بكفر سعد.
إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي بجامعة بنها
شملت الجولة تفقد مشروع إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي بنظام حق الانتفاع BOT، والذي سيقدم خدماته لمنتسبي جامعة بنها والمجتمع المدني، وكذلك تفقد أعمال مسجد الحبيب المصطفى بجوار كلية الحقوق المقرر افتتاحة خلال شهر رمضان المبارك.
كما شملت الجولة تفقد موقع إنشاء كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية الجديد، والذي بدأ العمل بهما خلال الشهر الجاري.
وخلال الجولة وجه "الجيزاوي" بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات وجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة.
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