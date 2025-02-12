بسبب الثأر، المشدد 15عاما لـ 11 متهما وبراءة متهم في قضية استعراض القوة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الثانية بالسجن المشدد 15 سنة لـ11 متهما، وبراءة متهم آخر، لاتهامهم باستعراض القوة باستخدام أسلحة نارية وذخائر، وإشعال النار به، للثأر لخلافات سابقة بينهم، ووضع 9 متهمين منهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وتضمن أمر الإحالة جنايات بنها بالقضية رقم 11696 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1482 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمين "سعيد م ح"، وسيد م ح"، و"عبد الله س ح"، و"محمد ح ع"، و"كرم س ح"، و"مصطفي س ح"، و"سمير ح ع"، و"سيد س ح"، و"محمد ز أ"، و"زكريا م ز"، و"زياد م ز"، و"محمد س م"، لأنهم في يوم 19 / 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بها قبل المجني عليه كرم سيد على سلطان، وذويه.

جنايات بنها تعاقب متهمين باستعراض القوة

وتابع أمر الإحالة جنايات بنها أن المتهمين خططوا لجريمتهم في هدوء وروية وصمموا على ارتكابها بباعث الانتقام وأخذ الثأر لخلافات سابقة بينهما، وتنفيذًا لمشروعهم الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهم أعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين مششخن "بندقية آلية"، وغير مششخن "بندقية خرطوش"، مذخرين بذخائر فيه من ذات عيارهما، وأسلحة بيضاء وأدوات معجلة للاشتعال - محل الاتهامات من الثاني حتى الأخير، وتوجهوا إلى حيث يقطن المجنى عليه وذويه، وآنذاك أطلقوا عدة أعيرة نارية صوب مسكنه في الهواء من السلاحين الناريين أنفى البيان، قاصدين بذلك إرهابهم وتخويفهم وبث الرعب في نفسهم وفرض السطوة على القاطنين بالمنطقة، وارتكبوا الجرائم محل الأوصاف التالية، وكان من شأن ذلك تعريض حياة المجني عليه وذويه للخطر وتكدير أمتهم وسكينتهم، وإلحاق الضرر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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