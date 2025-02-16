محافظ الدقهلية يقطع زيارته لشربين بسبب عدم رضاه عن مستوى الخدمة (صور)

قطع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، زيارته صباح اليوم لافتتاح عدد من الوحدات الصحية بمركز شربين، لعدم رضاه عن مستوى الخدمات وتدني مستواها، وبسبب وجود تجمعات قمامة بمصرف القرية، والتقى بالمواطنين، مؤكدا لهم أنه لا يتوانى يوما عن تلبية مطالبهم في أي وقت.

كما وجه محافظ الدقهلية خطابًا شديد اللهجة لرئيس مركز ومدينة شربين، لتقصيره في متابعة شكاوى المواطنين، وتحذيرًا شديدًا لرئيس الوحدة القروية، ووجه لرئيس الإدارة المركزية للري بالدقهلية، ومسؤولي الري بتطهير المصرف اليوم ورفع كافة تجمعات وتراكمات القمامة منه، كما كلف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بتوجيه المعدات اللازمة لرفع تلك التجمعات اليوم.

محافظ الدقهلية السيسي شغله الشاغل هو المواطنين وتلبية احتياجاتهم ولا يقبل بالتقصير

وأكد محافظ الدقهلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شغله الشاغل هو المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيرًا إلى أنه لا يقبل بالتقصير أو الإهمال أو التباطؤ في تلبية مطالب المواطنين الحقيقية والملموسة، ومؤكدًا أن الدولة تنفق الكثير من الأموال على المشروعات ولابد من الاستفادة منها وعدم إهدارها أو تشويه صورتها بسبب أمور بسيطة تؤثر على المظهر العام.

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