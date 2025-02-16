الأحد 16 فبراير 2025
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محافظات

افتتاح الوحدة الصحية بالدبوسي والأحمدية في الدقهلية بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه

افتتاح وحدات صحية
افتتاح وحدات صحية بالدقهلية، فيتو

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم وحدتي طب الأسرة بالدبوسي والأحمدية، التابعتين لمركز شربين، بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، في إطار تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمة طبية لائقة على مستوى المركز.

افتتاح الوحدة الصحية بالدبوسي والأحمدية في  شربين بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه 

رافق المحافظ  الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وبحضور الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، والدكتور تامر الطمبولي وكيل مديرية الصحة لـ الطب الوقائي، والدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وياسر الجندي رئيس مركز ومدينة شربين.

النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات

وأكد محافظ الدقهلية، أن النهوض بـ المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أولويات الحكومة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف المناطق الحضرية والقروية ولكافة المستويات، وتوفير الخدمات في أماكن إقامتهم.

تفقد يومي للقرى والمراكز  للوقوف على مستوى الخدمات

وخلال تفقد محافظ الدقهلية للوحدتين، التقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم، وأكد أنه لا يتوانى في تلبية مطالبهم المشروعة، وأنه يتفقد يوميا القرى والمراكز بشكل شخصي للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين في جميع القطاعات.

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مبني الدبوسي الصحي بتكلفة 25 مليون 

من جانبه، قال الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، أن مبنى الوحدة الصحية بالدبوسي مكون من 3 أدوار، على مساحة 900 متر، بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه، وأن مبنى الوحدة الصحية بقرية الأحمدية مكون من 4 أدوار، على مساحة 750 مترا، بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه، وذلك لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين.

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